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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.12.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Kadın dizisi son bölüm sonrası 75. yeni bölüm fragmanında Şirin şok oldu!

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Kadın dizisi son bölüm sonrası 75. yeni bölüm fragmanında Şirin şok oldu!

Kadın dizisi 74. son bölümü sonrası 75. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Şirin'in Satılmış hakkında öğrendiği gerçek, bir anlık şok yaşamasına neden olmuştur. Kadın dizisinin son bölüm sonrası yayınlanan 75. yeni bölüm fragmanında Ceyda'nın başındaki bela ise bambaşkadır. İşte, Kadın dizisinin 75. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar hakkında bazı bilgiler

Kadın dizisinin 75. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen olaylar, beraberinde bazı soruları da akıllara getirdi. Bahar'ın son bölümde karşı karşıya kaldığı gerçek, yapacağı hamleyi merak ettirdi. Peki, Kadın dizisinin 75. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? İşte, Şirin'in Satılmış konusunda şoka uğrayacağı Kadın dizisinin 75. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

KADIN DİZİSİNİN 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANIYOR?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Şirin, çalışmakta olduğu Emre'nin mekanında Satılmış ile karşılaşması ve karşılaşma sonrası öğrendiği gerçek, ortalığı karıştırmıştır. Ceyda'nın feryadı ise duygulandırmıştır. İşte, yeni bölüm fragmanı;

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin’in kafasını karıştırmasıyla beraber Arif, Bahar ve Ceyda’nın bir şeyler sakladığından şüphelenir. Bahar ve Ceyda’nın kırdığı bir pot üzerine de bir şeylerin ters gittiğinin farkına varmıştır. Arif’in korumacı tavrından ve söylediklerinden Bahar’ı hala sevdiğini düşünen Ceyda ise bu olay karşısında duygulanmıştır.

Şirin’in Arif’e oynadığı oyunu bir şekilde öğrenen Bahar ise bu defa bunu saklamaz ve herkesin içinde açık açık Şirin’in kendini dövdürdüğünü söyler. Bunun sonucunda Arif ve Enver büyük bir şok içine girecektir. Şirin’in hala değişmediğinin ve değişmeyeceğinin bilincine varan Bahar ise artık ona asla güvenmeyecektir.

Cem’in Bahar’a karşı son iş olarak verdiği bir görevde ise Bahar, hiç beklemediği bir isimle karşılaşacaktır. Bunun sonucunda Cem belasından bir an önce kurtulmak isteyen Bahar’ın başı tekrar belaya mı girecek? Yoksa bu görev gerçekten son görevi mi olacaktır?

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