Kadın dizisi son bölüm sonrası 75. yeni bölüm fragmanında Şirin şok oldu!
Kadın dizisi 74. son bölümü sonrası 75. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Şirin'in Satılmış hakkında öğrendiği gerçek, bir anlık şok yaşamasına neden olmuştur. Kadın dizisinin son bölüm sonrası yayınlanan 75. yeni bölüm fragmanında Ceyda'nın başındaki bela ise bambaşkadır. İşte, Kadın dizisinin 75. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar hakkında bazı bilgiler
Kadın dizisinin 75. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen olaylar, beraberinde bazı soruları da akıllara getirdi. Bahar'ın son bölümde karşı karşıya kaldığı gerçek, yapacağı hamleyi merak ettirdi. Peki, Kadın dizisinin 75. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? İşte, Şirin'in Satılmış konusunda şoka uğrayacağı Kadın dizisinin 75. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
KADIN DİZİSİNİN 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANIYOR?
Dizinin yeni bölüm fragmanında Şirin, çalışmakta olduğu Emre'nin mekanında Satılmış ile karşılaşması ve karşılaşma sonrası öğrendiği gerçek, ortalığı karıştırmıştır. Ceyda'nın feryadı ise duygulandırmıştır. İşte, yeni bölüm fragmanı;
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şirin’in kafasını karıştırmasıyla beraber Arif, Bahar ve Ceyda’nın bir şeyler sakladığından şüphelenir. Bahar ve Ceyda’nın kırdığı bir pot üzerine de bir şeylerin ters gittiğinin farkına varmıştır. Arif’in korumacı tavrından ve söylediklerinden Bahar’ı hala sevdiğini düşünen Ceyda ise bu olay karşısında duygulanmıştır.
Şirin’in Arif’e oynadığı oyunu bir şekilde öğrenen Bahar ise bu defa bunu saklamaz ve herkesin içinde açık açık Şirin’in kendini dövdürdüğünü söyler. Bunun sonucunda Arif ve Enver büyük bir şok içine girecektir. Şirin’in hala değişmediğinin ve değişmeyeceğinin bilincine varan Bahar ise artık ona asla güvenmeyecektir.
Cem’in Bahar’a karşı son iş olarak verdiği bir görevde ise Bahar, hiç beklemediği bir isimle karşılaşacaktır. Bunun sonucunda Cem belasından bir an önce kurtulmak isteyen Bahar’ın başı tekrar belaya mı girecek? Yoksa bu görev gerçekten son görevi mi olacaktır?
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