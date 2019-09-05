Kadın dizisi ne zaman başlayacak? Hümeyra sürprizi!

Kadın dizisi, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi, yeni sezona kaldığı yerden devam edecek. Peki, Kadın dizisi ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yapmayan yayıncı ve yapımcı kuruluş, dizisinin başlangıç tarihini yakın zamanda açıklayacak. Dizinin en geç 24 Eylül tarihinde ekranlarda olması bekleniyor.

HÜMEYRA KADROYA DAHİL OLDU

Kadın dizisinin yeni sezon kadrosuna deneyimli isim Hümeyra da dahil oldu.

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin gönlünde taht kuran dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.

Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak bir şey yapmıştır.

Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı yeniden gündem konusu olmuştur.