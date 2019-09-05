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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Kadın dizisi ne zaman başlayacak? Hümeyra sürprizi!

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Kadın dizisi ne zaman başlayacak? Hümeyra sürprizi!

Kadın dizisi için geri sayım devam ederken, dizinin yeni sezonu için güncel haberler gelmeye devam ediyor. Yeni sezonuna deneyimli oyuncu Hümeyra'nın katılım göstereceği Kadın dizisi, Fox Tv ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Peki, Kadın dizisi ne zaman başlayacak? İşte, dizinin yeni sezonu hakkında bazı bilgiler

Kadın dizisi, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi, yeni sezona kaldığı yerden devam edecek. Peki, Kadın dizisi ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yapmayan yayıncı ve yapımcı kuruluş, dizisinin başlangıç tarihini yakın zamanda açıklayacak. Dizinin en geç 24 Eylül tarihinde ekranlarda olması bekleniyor.

HÜMEYRA KADROYA DAHİL OLDU

Kadın dizisinin yeni sezon kadrosuna deneyimli isim Hümeyra da dahil oldu.

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin gönlünde taht kuran dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

Kadın dizisi ne zaman başlayacak Hümeyra sürprizi

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.

Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak bir şey yapmıştır. 

Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı yeniden gündem konusu olmuştur.

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