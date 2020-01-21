Kadın dizisi final mi yapıyor? Kadın dizisi bitiyor mu?

Salı akşamları ekranlara gelen Kadın final iddialarıyla gündemde yer aldı. Üç sezondur ekran macerasına devam eden yeni sezonda kadrosuna sürpriz isimlerin katıldığı Kadın'ın final yapacağı iddiasıyla, izleyenlerin final araştırması başladı. Peki, Kadın final mi yapacak? İşte, detaylar.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisi final yapma kararı aldı. Kadın dizisinin yeni bölüm özeti açıklamasında yer alan finale son üç bölüm kala ifadesi, Kadın'ın 4 Şubat tarihinde 81. bölümü ile ekranlara veda edecek.

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadın'ın 21 Ocak Salı akşamı yayınlanacak olan 79. bölümünde şunlar yaşanacak;

Şirin’in Arif’e her şeyi itiraf etmesi üzerine işler iyice karışır. Arif’in ise şüpheleri boşa çıkmamış ve Şirin ile konuşmalarını kayda almıştır. Artık elinde bir cinayet itirafı bulunan Arif, her şeyi herkese anlatmak için fırsat kollar. Şirin ise Arif’in aldığı ses kaydından habersiz kötülüklerine tüm hızıyla devam etmektedir. Ama sıradaki düşündüğü şey herkesin ona karşı gardını almasına neden olacak ve bu olaydan sonra sinirlerine hakim olamayan Bahar da Şirin’e güzel bir ders verecektir.

Çektikleri tüm acılardan ve ayrılıklardan sonra Arif ile Bahar tarafında ise her şey yoluna girecek mi?

Finale son 3 bölüm kala Arif ve Bahar tarafında neler değişecek? Şirin, yaptığı kötülüklerin cezasını çekecek mi?