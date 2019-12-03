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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

Kadın dizisi Fazilet Aşçıoğlu kimdir? İşte usta oyuncu Hümeyra'nın hayatı

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Kadın dizisi Fazilet Aşçıoğlu kimdir? İşte usta oyuncu Hümeyra'nın hayatı

Kadın dizisinde Fazilet Aşçıoğlu karakteri dizinin hayranları tarafından internette merak konusu oldu. Dizide usta oyuncu Hümeyra'nın hayat verdiği ünlü bir yazar olan Fazilet Aşçıoğlu karakteri, Arif'in kaza yapması ile Kadın ekibine katıldı. Peki, Kadın dizisi Fazilet Aşçıoğlu kimdir? İşte, Kadın dizisi Fazilet Aşçıoğlu karakterini canlandıran Hümeyra'nın hayatı ve biyografisi.

"Kadın Fazilet Aşçıoğlu kimdir?" sorusu dizinin ekranlara gelen son bölümü ile beraber yanıtını araştırılan sorulardan oldu. Bahar'ın hayatına dokunmaya başlayan Fazilet Aşçıoğlu oğlu ile problemleri olan bir annedir.

HÜMEYRA KİMDİR?

Hümeyra Akbay 5 Ekim 1947'de istanbul'da dünyaya geldi. 1970'lerden bu yana müzisyen ve oyuncu olarak bilinen Hümeyra, Avrupa Yakası dizisi ve Babam ve Oğlum filmi sayesinde yeni kuşaklarca da tanınmıştır. Son olarak "Unutursam Fısılda" adlı filmde Ayperi karakterininin yaşlı halini canlandırmıştır.

Müzisyen olarak tanındığı 1970'lerde "Kördüğüm", "Sessiz Gemi", "Otuzbeş Yaş" gibi şarkıları büyük hit oldu. Daha sonra popüler çizginin dışında, "Tutkulardan İntihar", "Beyhude" gibi albümler de yaptı.

Önce tiyatro, sonra televizyon, en son da Talihli Amele adlı filmle sinema oyunculuğuna başladı. Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" ekibiyle 1985 yılında "İçinden Tramvay Geçen Şarkı" da rol aldı. 1986'da Asiye Nasıl Kurtulur? filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal Ödülü kazanmıştır. 10. İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'nın geleneksel onur ödülü "Işık Saçan Apollon" 2007 yılında kendisine verilmiştir.

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