Kadın dizisi bu akşam neden yok? Kadın yeni bölüm ne zaman?

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerini paylaştığı Kadın dizisi ekran macerasına ara verdi. Salı akşamlarının sevilen dizisinin yeni bölümünü bekleyenler, başka bir yayınla karşılaşınca kafalarında soru işaretleri oluştu. Peki, Kadın neden yok? İşte, dizinin yeni bölüm tarihi ve yayınlanmama nedeniyle ilgili ayrıntılar.

KADIN BU HAFTA NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Kadın oldu. FOX TV'nin sevilen dizinin yeni bölümünün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 14 Ocak Salı günü yayınlanması bekleniyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.