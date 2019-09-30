Kadın dizisi 65. bölüm fragmanına Bahar yaşıyor mu? sorusu damga vurdu! Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisi yeni sezon tanıtım fragmanları izleyiciler ile paylaşıldı. Fragmanın yayınlanmasıyla beraber, sezon finalinde yaşanan korkunç kazanın ardından, izleyenler "Bahar yaşıyor mu?" sorusunun cevabını sabırsızlıkla araştırmaya başladı. Peki, Kadın dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? 65. bölümde neler olacak? İşte, dizinin yeni sezon tanıtım fragmanları.
Geçen sezon heyecanlı bir bölümle sevenlerine kısa süreliğine veda eden Kadın dizisi, 1 Ekim Salı akşamı yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Kadın'ın ekranlara gelecek olan 65. bölüm yeni sezonunda duygusal ve heyecanlı anlar yaşanacak. Dizinin yayınlanan yeni sezon fragmanlarında korkunç kaza sonrası yaşanan şok anları damga vurdu. İşte, Kadın'ın yeni sezon fragmanları ve 65. bölüme dair ipuçları...
65. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.
Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır?
Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.
Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır?
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.
Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak şey ne olacak?
Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı tekrar mı nüksedecek? Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaları üzerine yaşanacak korkunç sürpriz ise kimi, nasıl etkileyecektir?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle