Kadın 78. yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu mu? Son bölümde Arif mi Şirin mi ölecek?

Kadın dizisi 78. yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası merakla araştırılmaya başlandı. Son bölümde yaşanan olayların ardından Arif ile Şirin arasında geçecek olayların merakla sorgulandığı Kadın dizisi 78. yeni bölüm fragmanı, Fox TV tarafından erişime açılacak. Peki, Kadın 78. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak? İşte, dizinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

Kadın dizisinin 78. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.