Kadın 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şirin denize atılan silahı alacak mı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın 24 Aralık Salı akşamı 77. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kadın'ın bu haftaki bölümünde, heyecan dolu anlar yaşanacak. Arif'in Bahar'a yapacağı teklif ise ekranlara damga vuracak. Yılbaşı gecesi gelen bir ses ise herkesin dünyasını başına yıkacak. İşte, Kadın'ın 77. bölüm fragmanı ve kısa özeti.

KADIN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.