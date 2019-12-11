Kadın 76. bölüm fragmanı Arif'in umutlarını gözler önüne serdi!
Son bölümü sonrasında Kadın dizisinin 76. bölüm fragmanında Bahar Çeşmeli ile Arif'in baş başa zaman geçirdikleri an, ikili arasındaki yakınlaşma durumunu sorgulattı. Kadın dizisinin 76. bölüm fragmanında Arif'in kolye sorusuna pozitif bir yanıt veren Bahar, izleyicilerin aklında da bazı soru işaretleri oluşturdu. Peki, Kadın 76. bölüm fragmanında neler ekrana geliyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kadın dizisinin 76. bölüm fragmanı, son bölüm sonrasında heyecan dolu anları izleyicilerle buluşturdu. Şu ana kadar Arif'e karşı hep çekimser tavırlar içerisinde yer alan Bahar, son gelişmelerin ardından farklı bir tavır içerisine girmiştir. Peki, Kadın dizisinin 76. bölüm fragmanında neler ekrana geliyor? İşte, Kadın dizisinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
KADIN 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANACAK?
Kadın dizisinin 76. yeni bölüm fragmanında Arif ile Bahar, sahilde baş başa zaman geçiriyor. İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı;
75. son bölümde neler yaşandı;
Cem’in gönderdiği davette aradığı kişinin Kısmet olduğunu gören Bahar büyük bir şok içine girmiştir. Nasıl bir olayın içine girdiğini asla anlayamayan Bahar bir an önce Kısmet ile çantaları değiştirip olduğu yerden gitmek ister. Ama bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.
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