Kadın 76. bölüm fragmanı Arif'in umutlarını gözler önüne serdi!

Kadın dizisinin 76. bölüm fragmanı, son bölüm sonrasında heyecan dolu anları izleyicilerle buluşturdu. Şu ana kadar Arif'e karşı hep çekimser tavırlar içerisinde yer alan Bahar, son gelişmelerin ardından farklı bir tavır içerisine girmiştir. Peki, Kadın dizisinin 76. bölüm fragmanında neler ekrana geliyor? İşte, Kadın dizisinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

KADIN 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANACAK?

Kadın dizisinin 76. yeni bölüm fragmanında Arif ile Bahar, sahilde baş başa zaman geçiriyor. İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı;

75. son bölümde neler yaşandı;

Cem’in gönderdiği davette aradığı kişinin Kısmet olduğunu gören Bahar büyük bir şok içine girmiştir. Nasıl bir olayın içine girdiğini asla anlayamayan Bahar bir an önce Kısmet ile çantaları değiştirip olduğu yerden gitmek ister. Ama bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.