Kadın 74. bölüm fragmanında Arif'ten sert serzeniş! Son bölüm yayınlandı!
Kadın dizisi son bölüm sonrası 74. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerde merak uyandırdı. Arif ile Bahar'ın karşı karşıya geldiği Kadın dizisinin 74. yeni bölüm fragmanında Arif'in sözleri dikkat çekti. İşte, Kadın dizisinin son bölümünün ardından merakla araştırılan 74. bölüm fragmanında ekrana gelecek olan görüntüler
Kadın dizisinin 74. bölüm fragmanında ekrana gelen olaylar, Bahar'ın kafasını ciddi manada karıştırdı. Bahar'la ilgili ciddi düşüncelere sahip olan Arif, Kadın dizisinin 74. bölüm fragmanında bunu farklı tavırlarla ortaya koymak zorunda kalmıştır. Peki, son bölüm sonrası Bahar, Arif'in bu tavrını anlamlandırabilecek midir? İşte, yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında bazı bilgiler
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar, Ceyda ve Berşan’ın hastaneden paket yerine babasını getirmesiyle Cem deliye dönmüştür. Büyük bir panik içinde ihtiyacı olan paketi bulmaya çalışan Cem’in ise önünde bir engel vardır.
Arif’in Bahar’dan uzak durması için Berşan’ı uyarması onu sinirlendirir. Hala Arif’in Bahar’ı düşünmesi onu büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü o, Bahar kadar hiçbir zaman kendini değerli hissetmemiştir.
Şirin, Arif’e daha yakın olmak istediği için bir plan yapar. Bu plan sonucunda ise Arif’in başı belaya girecektir. Şirin’in bu planı yüzünden Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? Yoksa bu plan Arif ve Bahar’ın arasındaki buzları mı eritecek?
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