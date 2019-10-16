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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Kadın 68.yeni bölüm fragmanı: 'Geçmişin izlerini silebilirsiniz, ama çıkaramazsınız'

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Kadın 68.yeni bölüm fragmanı: 'Geçmişin izlerini silebilirsiniz, ama çıkaramazsınız'

Kadın 68. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yeni bölüm fragmanında akıllarda bazı soru işaretleri oluşturmaya başladı. Çok büyük acılar çeken ve artık sadece çocukları için hayata tutunan Bahar, yeni bölümde bazı izleri silmeye çalışacak. Peki, Kadın dizisinin 68. yeni bölüm fragmanında çadırın içerisinde kim çıkıyor? İşte, Kadın dizisinin son bölümü ve 68. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

Kadın dizisinin 68. yeni bölüm fragmanında ekranlara gelen görüntüler, akıllara bazı soru işaretlerini getirdi. Bahar'ın çocukları ile birlikte kısa bir tatile çıktığı Kadın dizisinin 68. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından merak edilmişti. İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar hakkında bazı bilgiler

Kadın dizisinin yeni bölümünde ortaya çıkan isim merak konusu oldu. İşte, o fragman;

KADIN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Hatice’nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice’nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin’in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bahar’ın Şirin’in itirafından sonra Sarp’ı affetmesi üzerine ise herkes büyük bir şaşkınlık içine girmiştir. Beraber tekrar eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlar ve aşklarını yaşamaya devam ederler. Sarp’ın birdenbire hastane odasında uyanmaması ise Bahar’a korku dolu anlar yaşatır. Eski kocasına yeni kavuşmuşken tekrar onu kaybetme düşüncesi bile onu deliye çevirmektedir. Her şey daha yeni yoluna girmişken Bahar tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacak yoksa her şeye kaldığı yerden devam mı edecektir?

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