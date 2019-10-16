Kadın 68.yeni bölüm fragmanı: 'Geçmişin izlerini silebilirsiniz, ama çıkaramazsınız'
Kadın 68. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yeni bölüm fragmanında akıllarda bazı soru işaretleri oluşturmaya başladı. Çok büyük acılar çeken ve artık sadece çocukları için hayata tutunan Bahar, yeni bölümde bazı izleri silmeye çalışacak. Peki, Kadın dizisinin 68. yeni bölüm fragmanında çadırın içerisinde kim çıkıyor? İşte, Kadın dizisinin son bölümü ve 68. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler
Kadın dizisinin 68. yeni bölüm fragmanında ekranlara gelen görüntüler, akıllara bazı soru işaretlerini getirdi. Bahar'ın çocukları ile birlikte kısa bir tatile çıktığı Kadın dizisinin 68. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından merak edilmişti. İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar hakkında bazı bilgiler
Kadın dizisinin yeni bölümünde ortaya çıkan isim merak konusu oldu. İşte, o fragman;
KADIN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Hatice’nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice’nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin’in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bahar’ın Şirin’in itirafından sonra Sarp’ı affetmesi üzerine ise herkes büyük bir şaşkınlık içine girmiştir. Beraber tekrar eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlar ve aşklarını yaşamaya devam ederler. Sarp’ın birdenbire hastane odasında uyanmaması ise Bahar’a korku dolu anlar yaşatır. Eski kocasına yeni kavuşmuşken tekrar onu kaybetme düşüncesi bile onu deliye çevirmektedir. Her şey daha yeni yoluna girmişken Bahar tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacak yoksa her şeye kaldığı yerden devam mı edecektir?
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