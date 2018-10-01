Kadın 33. bölüm fragmanında Doruk şoka giriyor
Kadın dizisi yayınlanan 33. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde babasını gören Doruk olayın şokunu üzerinden atamaz. İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kadın dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Doruk ve Alp'in karşılaşmasına şahit olan Arif ise dehşete kapılmıştır. İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Babasını gören Doruk olayın şokunu üzerinden atamaz. Doruk ve Alp'in karşılaşmasına şahit olan Arif ise dehşete kapılmıştır. Sarp ve Arif cephesinde işler çığrından çıkarken, Sarp’ın yaşadığını öğrenen Arif ne yapacak? Şirin ve Bahar arasında kalan Hatice ise kendi gerçeğiyle yüzleşecektir.
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