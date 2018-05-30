Kadın 32. bölüm fragmanıyla sezon finali haberi verdi - Yeni bölümde Doruk ve Sarp karşı karşıya
Kadın dizisi dün akşam sürprizlerle dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Enver Dede’nin akıbetinin merak konusu olduğu Kadın 31. bölümüne Sarp ve Bahar’ın karşılaşma anı damga vurdu. Yeni bölüm fragmanı da kısa sürede izleyicilerle buluştu. İşte Kadın yeni bölümünden ilk görüntüler ve son gelişmelerin özeti!
Kadın dizisi yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta geçmişe dair yeni bilgilerin ortaya çıktığı dizinin 29 Mayıs tarihli bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Oldukça sert geçen Enver – Sarp görüşmesi beklenmedik bir şekilde bitti. Sarp’ın yardımıyla Suat’ın adamlarından kaçan Enver Baba, yaşanılanlara daha fazla dayanamadı ve fenalaştı. Enver Baba ve Sarp yüzleşmesini nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler, asıl sürprizi finalde yaşadı. Peki, hastaneye kaldırılan Enver Baba, öldü mü? Bahar, Nisan ve Bahar ile aynı karede yer alan Sarp, onları gördü mü? İşte Kadın yeni bölüm fragmanı!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sarp ile görüşmek isteyen Enver çok büyük bir tehlikenin içine girmiştir. Sarp’ın yaşadığını Ceyda ve Yeliz’e söylemesi üzerine de Yeliz gerçeği Bahar’dan saklamak istemez. Suat ise elindeki Şirin kozunu en akıllıca şekilde kullanmaya karar verir ve onu Pırıl ile tanıştırır. Bunun üzerine ailesinden birine zarar gelmesini istemeyen Şirin, Suat ile iyi anlaşmak ister.
Arif, Ceyda’nın cesaretlendirmesi üzerine duygularını Bahar’a itiraf eder. Arif’in söyledikleri karşısında şaşıran Bahar’ın ise bu itiraf sonucunda cevabı merak konusu..
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