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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
30.05.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Kadın 32. bölüm fragmanıyla sezon finali haberi verdi - Yeni bölümde Doruk ve Sarp karşı karşıya

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Kadın 32. bölüm fragmanıyla sezon finali haberi verdi - Yeni bölümde Doruk ve Sarp karşı karşıya

Kadın dizisi dün akşam sürprizlerle dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Enver Dede’nin akıbetinin merak konusu olduğu Kadın 31. bölümüne Sarp ve Bahar’ın karşılaşma anı damga vurdu. Yeni bölüm fragmanı da kısa sürede izleyicilerle buluştu. İşte Kadın yeni bölümünden ilk görüntüler ve son gelişmelerin özeti!

Kadın dizisi yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta geçmişe dair yeni bilgilerin ortaya çıktığı dizinin 29 Mayıs tarihli bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Oldukça sert geçen Enver – Sarp görüşmesi beklenmedik bir şekilde bitti. Sarp’ın yardımıyla Suat’ın adamlarından kaçan Enver Baba, yaşanılanlara daha fazla dayanamadı ve fenalaştı. Enver Baba ve Sarp yüzleşmesini nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler, asıl sürprizi finalde yaşadı. Peki, hastaneye kaldırılan Enver Baba, öldü mü? Bahar, Nisan ve Bahar ile aynı karede yer alan Sarp, onları gördü mü? İşte Kadın yeni bölüm fragmanı!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp ile görüşmek isteyen Enver çok büyük bir tehlikenin içine girmiştir. Sarp’ın yaşadığını Ceyda ve Yeliz’e söylemesi üzerine de Yeliz gerçeği Bahar’dan saklamak istemez. Suat ise elindeki Şirin kozunu en akıllıca şekilde kullanmaya karar verir ve onu Pırıl ile tanıştırır. Bunun üzerine ailesinden birine zarar gelmesini istemeyen Şirin, Suat ile iyi anlaşmak ister.

Arif, Ceyda’nın cesaretlendirmesi üzerine duygularını Bahar’a itiraf eder. Arif’in söyledikleri karşısında şaşıran Bahar’ın ise bu itiraf sonucunda cevabı merak konusu..

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