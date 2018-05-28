Kadın 31. Bölüm fragmanında Arif, Bahar’a duygularını itiraf ediyor!
Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilere oldukça dramatik dakikalar yaşatan Kadın dizisi, bu hafta 31. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi dizinin 3. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmanda Arif, Ceyda’nın cesaretlendirmesi üzerine duygularını Bahar’a itiraf ediyor. Peki Kadın dizisinin yeni bölümünde başka neler olacak? Kadın 31. bölüm fragmanlarında başka neler var?
Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizinin 29 Mayıs’ta yayınlanacak yeni bölümü öncesi 3. fragman da izleyicilerle paylaşıldı. İşte, Kadın 31. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet…
KADIN 31. BÖLÜM FRAGMANLARI
Kocası Sarp’ın ölümünden sonra iki çocuğuyla verdiği birlikte hayat mücadelesi veren Bahar ve onun çevresindekilerin öyküsünün anlatıldığı Kadın dizisi bu hafta 31. Bölümüyle ekranlarda olacak. Dizini bu hafta yayınlanacak olan 31. yeni bölümünde;
Sarp ile görüşmek isteyen Enver çok büyük bir tehlikenin içine girmiştir. Sarp’ın yaşadığını Ceyda ve Yeliz’e söylemesi üzerine de Yeliz gerçeği Bahar’dan saklamak istemez. Suat ise elindeki Şirin kozunu en akıllıca şekilde kullanmaya karar verir ve onu Pırıl ile tanıştırır. Bunun üzerine ailesinden birine zarar gelmesini istemeyen Şirin, Suat ile iyi anlaşmak ister.
Öte yandan, Arif, Ceyda’nın cesaretlendirmesi üzerine duygularını Bahar’a itiraf eder. Arif’in söyledikleri karşısında şaşıran Bahar’ın ise bu itiraf sonucunda cevabı merak konusu…
GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?
Kadın’ın geçen hafta ekranlara gelen 30. bölümünde, Sarp’ın yaşadığını öğrenen Enver ne yapacağını bilemez. Tüm yaşananlardan sonra Bahar’dan hiçbir şey saklamamak için kendine bir söz veren Enver, Sarp ile görüşmek için elinden geleni yapar. Sarp ile tek bağlantısı olan Levent, Şirin’in Sarp’a olan tavrından rahatsız olur ve artık ona yardım etmek istemediğine karar verir.
Öte yandan Nisan ve Doruk ise çok sevdikleri Arif abilerinin duygularını fark etmeye başlar. Pırıl’ı sürekli tehdit eden Jülide, elinde güçlü bir koz olması için Bahar’ın yanına gider. Bundan şüphelenen Bahar’ın aklında ise bir soru işareti oluşur. Sarp hayatta mı?
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