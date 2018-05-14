Kadın 29. bölüm 2 fragmanı yayınlandı! Enver Sarp’ın yaşadığını öğreniyor
Salı akşamları ekranlara gelen Kadın dizisinin merakla beklenen 29. bölümüne ait 2. fragman yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 1. fragmanda yeni bölümün oldukça hareketli geçeceği anlaşılmıştı. Yayınlanan 2. fragmanda en dikkat çeken sahne ise, Enver’in Sarp hakkında duydukları oldu. Peki, fragmanda başka neler var? Kadın’ın yeni bölümünde neler olacak?
Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizinin 29. Bölüm 2. fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Yayınlanan fragmanda çok çarpıcı diyaloglar var. İşte, Kadın dizisinin 29. Bölüm fragmanları ve yeni bölüm dair kısa bir özet…
KADIN 29. BÖLÜM FRAGMANLARI
İzleyicilere her hafta dramatik dakikalar yaşatan Kadın dizisinin 15 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek olan 29. bölümünde, her ne olursa olsun Bahar’ın ailesinin zarar görmesini istemeyen Alp, Şirin ile konuşmaya gider. Levent ise Şirin’in Alp’e olan tavırlarından ve heyecanından rahatsız olur. Hastalığının ilerlemesi üzerine iyice halsizleşen ve ağrıları artan Bahar, çocuklarının üzülmemesi için de her şeyi yapmaya hazırdır. Alp’in Amerika’ya dönmeyeceğinden emin olan Pırıl, geri dönmeye karar verir.
Öte yandan, Jülide’nin eline Alp’in hayatıyla ilgili bir koz geçmesi üzerine de Pırıl cephesinde işler iyice karışacaktır. Bahar’ın bozulan telefonunu tamirciye götüren Enver ise inanamayacağı bir gerçekle yüzleşir...
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Kadın dizisinin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 28. Son bölümünde, Şirin, Sarp’ın yaşadığını ve tehdit edildiğini Hatice’ye anlatır. Hatice, önce Şirin’in anlattıklarına inanmayıp hayal gördüğünü düşünse de daha sonra ona inanır. Bahar’ın her geçen gün hastalığı daha çok ilerlemekte ve baş dönmeleri de artmaktadır. Bahar’ın bir an önce ilik nakli olması gerektiğini söyleyen Jale, Şirin’in tedavi sürecinde, başka ilik aramaya devam eder. Bahar’ın bir kardeşi daha olabileceğini düşünen ve son çare eski kocasının sevgilisine giden Hatice’nin bir planı vardır. Bahar’a doğum günü sürprizi yapmak isteyen Enver herkesi organize eder. Doğum gününde alınan hediyelerden biri Bahar’ı utandırırken, diğeri ise üzecektir...
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