Kadın 28. bölüm fragmanında Şirin her şeyi anlatıyor
Kadın dizisi yayınlanan 28. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şirin, Sarp’ın yaşadığını ve tehdit edildiğini Hatice’ye anlatır. İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kadın dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hatice, önce Şirin’in anlattıklarına inanmayıp hayal gördüğünü düşünse de daha sonra ona inanır. İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Şirin, Sarp’ın yaşadığını ve tehdit edildiğini Hatice’ye anlatır. Hatice, önce Şirin’in anlattıklarına inanmayıp hayal gördüğünü düşünse de daha sonra ona inanır. Bahar’ın her geçen gün hastalığı daha çok ilerlemekte ve baş dönmeleri de artmaktadır. Bahar’ın bir an önce ilik nakli olması gerektiğini söyleyen Jale, Şirin’in tedavi sürecinde, başka ilik aramaya devam eder. Bahar’ın bir kardeşi daha olabileceğini düşünen ve son çare eski kocasının sevgilisine giden Hatice’nin bir planı vardır. Bahar’a doğum günü sürprizi yapmak isteyen Enver herkesi organize eder. Doğum gününde alınan hediyelerden biri Bahar’ı utandırırken, diğeri ise üzecektir...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle