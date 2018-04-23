Kadın 26. bölüm fragmanında şoke eden anlar yaşanıyor
Kadın dizisi yayınlanan 26. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kadın dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Şirin’in iliğinin Bahar’a uyduğunu öğrenen Hatice ve Enver buna hem çok sevinir, hem de bir yandan düşünceliydi. Yeni bölümde neler yaşanacak merak ediliyor. İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Pırıl ve Suat’ın gizli gizli konuştuğunu duyan Alp’in duydukları hiç hoşuna gitmeyecektir. Artık yönlendirilmekten ve hayatına karışılmasından sıkılan Alp’in Suat ve Pırıl’a karşı bir planı vardır. Şirin ise Alp ile karşılaştıktan sonra aldığı tehditlere rağmen bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Şirin’in iliğinin Bahar’a uyduğunu öğrenen Hatice ve Enver buna hem çok sevinir, hem de bir yandan düşüncelidir. Çünkü hem Şirin’i hem de Bahar’ı ilik nakli için ikna etmek hiç kolay olmayacaktır...
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