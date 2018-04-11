Kadın 25. yeni bölüm fragmanı... Sarp Amerika'ya gitmeyecek mi?
Kadın dizisi dün akşam 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sarp- Şirin yüzleşmesinin damga vurduğu Kadın son bölüm finalinde Bahar’a uyan ilik bulundu. Öte yandan gerçeklerin peşine düşen Sarp, Pırıl’ın konuşmalarına tanık oldu. Kafalarda soru işareti bırakan son gelişmelerin hemen ardından Kadın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Kadın dizisinin 10 Nisan tarihli bölümün olayların ardı arkası kesilmedi. Sarp ve Şirin’in karşılaşmasını nefeslerinin tutarak takip eden izleyiciler, ilerleyen dakikalarda sürprizli sahnelere tanık oldu. Kadın son bölüm gelişmeleri hafızalardaki yerini korurken yeni fragman paylaşıldı. 17 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan Kadın 25. bölümünde Bahar’a uyan ilik Şirin’den çıkıyor, Hatice ve Enver bir kez karşı karşıya geliyor. Öte yandan Sarp’ın Amerika’ya gitmekten vazgeçmesi Pırıl’ı tedirgin ediyor. İşte Kadın yeni bölümden detaylar!
Alp’i gören Şirin büyük bir şok içindedir ve ne yapacağını bilemez. Bahar ise tüm olanlardan habersiz kendine yeni bir sayfa açmıştır. Arif’in moralinin bozuk olduğunu fark eden Bahar, her kötü gününde yanında olan Arif’in yanında olmak ister. Arif ise duygularını artık kontrol edememeye ve Bahar’ı kıskanmaya başlar. Şirin’in iliğinin Bahar ile uyuştuğunu öğrenen Jale ise onları bu duruma nasıl ikna edeceğini düşünmektedir. Amerika’ya gitme sürecinde öğrendiği şey ile de Pırıl’ın tüm dünyası başına yıkılacaktır.
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