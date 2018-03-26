Kadın 22. bölüm fragmanında Bahar nefret doluyor
Kadın dizisi yayınlanan 22. bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şirin ile yüzleşen Bahar ona karşı nefretle doludur. Şirin ise her zamanki gibi tüm soğukluğuyla Bahar’ın karşısındadır. İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı
Kadın dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Her hafta salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Bahar, Alp'i kaybedecek mi? İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Şirin ile yüzleşen Bahar ona karşı nefretle doludur. Şirin ise her zamanki gibi tüm soğukluğuyla Bahar’ın karşısındadır. Olanlardan sonra herkese karşı güvenini yitiren Bahar, etrafındakileri affetmemekte de kararlıdır. Sadece Bahar’ın iyiliğini istediği için susan Arif ise bunu daha fazla kabullenemez ve içindeki hisleri açıkça Bahar’a söyler. Bahar ve çocukların yaşadığını öğrenen Pırıl ise bir şekilde onları görmek ister. Ama Bahar hiç düşündüğü gibi bir kadın çıkmayacak ve Alp’i kaybetme korkusu daha da artacaktır.
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