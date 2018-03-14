Kadın 21. yeni bölüm fragmanında Bahar gerçekleri öğreniyor!

Salı akşamları seyircileri ekrana kilitleyen Kadın dizisinin sürprizlerle dolu son bölümünün hemen ardından, gelecek hafta yayınlanacak olan 21. bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Kadın 21. bölüm fragmanına, Sarp ve Şirin arasındaki ilişkinin Bahar tarafından öğrenilmesi damga vuruyor. Fragmanda Sarp ve Şirin'in geçmişte sevgili olduğunu öğrenen Bahar'ın Şirin'den hesap sormak için onu aradığı görülüyor. İşte Kadın 21. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananların kısa bir özeti...

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizinin yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. 20 Mart tarihinde yayınlanacak olan Kadın'ın 21 bölümünde Sarp ile geçmişte yaşadığı aşk ortaya çıkan Şirin'in ne yapacağı ve Bahar'ın bunu nasıl karşılayacağı merak konusu oldu. İşte Kadın 21. bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Pırıl, Suat’ın evinde Jülide’yi gördükten sonra ne yapacağını bilemez. Hatice ise Şirin’i Bahar’a ilik vermek için ikna etmeye çalışmaktadır. Enver’in eve dönmemesini hazmedemeyen Şirin, ilik verme olayını kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapar. Ceyda, oğlu ile ilgili yaşadığı hayal kırıklığından sonra kolay kolay toparlanamaz. Bahar’ın bu süreçte hastalığı yüzünden ağrıları iyice artmaya başlar. Belli etmek istemese de bu ağrılar onu çok zorlamaya başlamıştır. Musa’nın Jale ile yaşadığı ayrılık sürecinde ise bir planı vardır.