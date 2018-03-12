Kadın 20. bölüm fragmanında Pırıl ne yapacağını bilemiyor

Kadın dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hatice, Şirin’i Bahar’a ilik vermek için ikna etmeye çalışmaktadır. İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Pırıl, Suat’ın evinde Jülide’yi gördükten sonra ne yapacağını bilemez. Hatice ise Şirin’i Bahar’a ilik vermek için ikna etmeye çalışmaktadır. Enver’in eve dönmemesini hazmedemeyen Şirin, ilik verme olayını kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapar. Ceyda, oğlu ile ilgili yaşadığı hayal kırıklığından sonra kolay kolay toparlanamaz. Bahar’ın bu süreçte hastalığı yüzünden ağrıları iyice artmaya başlar. Belli etmek istemese de bu ağrılar onu çok zorlamaya başlamıştır. Musa’nın Jale ile yaşadığı ayrılık sürecinde ise bir planı vardır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Şirin’in yalanlarına daha fazla katlanamayan Hatice, Şirin ile ilgilenmemeye başlar. Bu durumdan rahatsız olan Şirin ise ne yapacağını bilemez. Her şey için Şirin’i suçlamaya başlayan Hatice, Şirin’in Bahar’a ilik vermesini ister. Bahar’dan nefret eden Şirin ise bunu asla kabul etmez. Jale, Bahar’ın hastalığının daha fazla ilerlememesi için de bir an önce bu ilik verme olayını halletmek istemektedir. Bahar’ın mahalleye dönmesi ise Arif ile Bahar’ı yakınlaştırmaya başlar...