Kadın 17. yeni bölüm fragmanında şaşırtan karar

Kadın dizisi dün akşam duygu yüklü bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk , Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın başrollerini paylaştığı Kadın'ın 13 Şubat tarihli 16. bölümünde Sarp'ın yaşıyor olma düşüncesinde iyiden iyiye emin olan Bahar, Şirin'in evi terk etmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Finale ise Hatice'nin sözleri damga vurdu. Bir seçim yapmak zorunda kalan Hatice'nin kararı ardından yıkılan Bahar, hastalığının vücudunda bıraktığı derin izleri annesine gösterdi. Peki Hatice, gördüğü manzaraya rağmen Bahar'ı evden gönderecek mi? Yeni bölümde neler olacak? İşte ilk tüyoları gözler önüne seren Kadın yeni bölüm fragmanı ve son bölümü kaçıranlar için kısa bir özet!





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Bahar’ın hastalığına ve ciddiyetine inanmayan Şirin, dikkatleri kendi üzerine çekmek için elinden geleni yapar. Bu defa çok daha farklı planlar peşindedir. Sarp’ın annesini gördükten sonra ise Bahar’ın kafası daha çok karışmıştır. Sarp’ın yaşıyor olabilme düşüncesi bile onu mutlu etmeye yeter. Her fırsatta Bahar’ın yanında olan Arif ise duygularını belli etmeye başlar ve Bahar’ın sürekli Sarp hakkında konuşması giderek canını sıkmaktadır. Şirin’in evden kaçması üzerine hassaslaşan Hatice ise Şirin’in baskılarından sonra bir seçim yapmak zorundadır.