Kadın 17. bölüm fragmanında Hatice allak bullak oluyor

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde hareketli anlar yer alacak. Yeni bölümde Şirin’in yalanlarından sıkılan Enver ise Hikmet’ten öğrendiklerinden sonra Şirin’e olan öfkesine engel olamaz. İşte, Kadın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Şirin yüzünden Bahar’ın evden gitmesini isteyen Hatice, Bahar’ın tepkisi karşısında ne yapacağını bilemez ve utanır. Şirin’in yalanlarından sıkılan Enver ise Hikmet’ten öğrendiklerinden sonra Şirin’e olan öfkesine engel olamaz. Enver, artık Şirin’in hiçbir söylediğine inanmamaya karar verir ve Şirin ile arasına mesafe koyar. Bahar’ın her kötü gününde yanında olan Arif’in, bu kez Bahar’ın yanında olmasına ihtiyacı vardır. Bu kötü olay ise Bahar ve Arif’i biraz daha yakınlaştırır. Şirin tüm olanlardan sonra söylediği yalanları düzeltmek yerine bir hamle daha yapar. Bunun farkına varan Enver, Şirin’in değil Bahar’ın yanında olmaya karar verir. Eski evine dönmeye karar veren Bahar’ı ise zor günler beklemektedir.