Kadın 16. bölüm fragmanında Bahar'ın kafası iyice karışıyor

Kadın dizisinin yeni bölüm fragman yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde oldukça dramatik ve ilginç anlar yaşanmaya devam edecek. Yeni bölümde Şirin bu defa çok farklı planlar yapmaya başlıyor. İşte, Kadın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bahar’ın hastalığına ve ciddiyetine inanmayan Şirin, dikkatleri kendi üzerine çekmek için elinden geleni yapar. Bu defa çok daha farklı planlar peşindedir. Sarp’ın annesini gördükten sonra ise Bahar’ın kafası daha çok karışmıştır. Sarp’ın yaşıyor olabilme düşüncesi bile onu mutlu etmeye yeter. Her fırsatta Bahar’ın yanında olan Arif ise duygularını belli etmeye başlar ve Bahar’ın sürekli Sarp hakkında konuşması giderek canını sıkmaktadır. Şirin’in evden kaçması üzerine hassaslaşan Hatice ise Şirin’in baskılarından sonra bir seçim yapmak zorundadır. Şirin mi? Yoksa Bahar mı?