Kader Ajanları filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Kader Ajanları filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 3 Mart 2011 tarihinde vizyona giren Kader Ajanları, Philip K. Dick tarafından yazılan kısa bir hikâye olan ‘Adjustment Team’i temel alıyor. Peki, Kader Ajanları filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Kader Ajanları, 2011 yapımı romantik, bilim-kurgu ABD filmi. Film, Philip K. Dick tarafından yazılan kısa bir hikâye olan "Adjustment Team"'i temel alır. George Nolfi tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Matt Damon ve Emily Blunt oynuyor.
KONUSU
Kaderimizi biz mi kontrol ediyoruz, yoksa görünmez güçler mi bizi idare ediyor? Senatoya girmek üzere olan, hırslı politikacı David Norris (Matt Damon) daha önce tanıdığı hiçbir kadına benzemeyen Elise Sellas’la (Emily Blunt) tanışır. Tam ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, gizemli adamlar çifti ayırmak için karşılarına çıkar. Bu adamlar sahip oldukları güçle, David ve Elisa’nın bir araya gelmesine engel olmak için, ellerinden geleni yapacaklardır. Bu yoğun engellemeler karşısında, David ya Elisa’nın peşini bırakıp daha önce kendisi için çizilmiş yoldan gidecek… ya da Kader’e karşı gelmek için her şeyi tehlikeye atıp onunla olacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle