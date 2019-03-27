Kaçış Planı 2'nin oyuncuları kimler?
İlk filmi 2013 yılında vizyona giren Kaçış Planı'nın 2. filmi Kanal D ekranlarında bu akşam televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak. Filmin takipçileri, aksiyon ve gerilim kategorisinde yer alan Kaçış Planı 2'nin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını da merak etmeye başladı. Peki Kaçış Planı 2'nin oyuncuları kimler? İşte aksiyon dolu anlarla nefesleri kesecek olan Kaçış Planı 2'nin oyuncu kadrosuna dair merak edilenler...
Orjinal ismi 'Escape Plan 2' olan Kaçış Planı 2, 27 Mart akşamı 19.45'te Kanal D ekranlarında, TV'de ilk kez evlerinize konuk olacak. Aksiyon filmi tutukunları filmin devamını sabırsızlıkla beklerken Kaçış Planı 2'nin oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı. Peki, İlk filminde, dünyanın en azılı suçlularının kaldığı bir hapishaneyi konu alan Kaçış Planı'nın 2. filminde kimler oynuyor? İşte bazı bilgiler....
Yapımcılığını Randall Emmett, Mark Canton, Robbie Brenner, George Furla, Zack Schiller'in yaptığı Kaçış Planı 2'nin oyuncu kadrosu şöyle;
Sylvester Stallone,
Dave Bautista,
Huang Xiaoming,
Jesse Metcalfe,
50 Cent
İLK FİLMDE NELER OLMUŞTU?
Dünyanın en azılı suçlularının kalacağı bir hapishane inşa edilir. Tüm hapishaneleri inşa eden ve onlardan ustalıkla kaçabilen Ray Breslin (Sylvester Stallone) bu hapishaneyi kontrol etmek ve kaçışa uygun olup olmadığını anlamak için hapishaneye yerleştirilir. Ray düştüğü tuzaktan habersiz görevi kabul eder, hapishaneye yerleşir ve dünyanın en tehlikeli adamı Emil Rottmayer’den (Arnold Schwarzenegger) destek alarak hapishaneden kaçışlarını plânlar.
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