Kaçış Planı 2'nin oyuncuları kimler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKaçış Planı 2'nin oyuncuları kimler?
GeriTelevizyon Kaçış Planı 2'nin oyuncuları kimler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
27.03.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Kaçış Planı 2'nin oyuncuları kimler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaçış Planı 2'nin oyuncuları kimler?

İlk filmi 2013 yılında vizyona giren Kaçış Planı'nın 2. filmi Kanal D ekranlarında bu akşam televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak. Filmin takipçileri, aksiyon ve gerilim kategorisinde yer alan Kaçış Planı 2'nin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını da merak etmeye başladı. Peki Kaçış Planı 2'nin oyuncuları kimler? İşte aksiyon dolu anlarla nefesleri kesecek olan Kaçış Planı 2'nin oyuncu kadrosuna dair merak edilenler...

Orjinal ismi 'Escape Plan 2' olan Kaçış Planı 2, 27 Mart akşamı 19.45'te Kanal D ekranlarında, TV'de ilk kez evlerinize konuk olacak. Aksiyon filmi tutukunları filmin devamını sabırsızlıkla beklerken Kaçış Planı 2'nin oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı. Peki, İlk filminde, dünyanın en azılı suçlularının kaldığı bir hapishaneyi konu alan Kaçış Planı'nın 2. filminde kimler oynuyor? İşte bazı bilgiler....

KAÇIŞ PLANI 2 OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Randall Emmett, Mark Canton, Robbie Brenner, George Furla, Zack Schiller'in yaptığı Kaçış Planı 2'nin oyuncu kadrosu şöyle;

Sylvester Stallone,

Dave Bautista,

Huang Xiaoming,

Jesse Metcalfe,

50 Cent

İLK FİLMDE NELER OLMUŞTU?

Dünyanın en azılı suçlularının kalacağı bir hapishane inşa edilir. Tüm hapishaneleri inşa eden ve onlardan ustalıkla kaçabilen Ray Breslin (Sylvester Stallone) bu hapishaneyi kontrol etmek ve kaçışa uygun olup olmadığını anlamak için hapishaneye yerleştirilir. Ray düştüğü tuzaktan habersiz görevi kabul eder, hapishaneye yerleşir ve dünyanın en tehlikeli adamı Emil Rottmayer’den (Arnold Schwarzenegger) destek alarak hapishaneden kaçışlarını plânlar.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir Dünya Tiyatro Günü'nü daha sensiz kutluyoruz

Aramızda Kalsın'ın Ceylan'ı evlendi!

İşte Demet Şener'in aşkı

Aşık çiftinin pedagog krizi...