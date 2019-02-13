Kaan Taşaner (Gündoğdu) Diriliş Ertuğrul'a geri mi dönecek?
Diriliş Ertuğrul dizisinin Gündoğdu’su Kaan Taşaner, diziye dönüş sinyali verdi. Kaan Taşaner, senaryo gereği diziden ayrılmıştı. Peki, Kaan Taşaner (Gündoğdu) Diriliş Ertuğrul'a geri mi dönecek?
Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde gazetecilerle sohbet eden Kaan Taşaner, “Bildiğiniz gibi 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden ayrılmıştım, tekrar dönüş yapabilirim. Şu an net bir şey yok, görüşmeler devam ediyor, bakalım bekleyip göreceğiz” dedi. Yakışıklı oyuncunun diziye geri dönüp dönmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.
Tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğlu Kaan Taşaner, 23 Nisan 1979 tarihinde dünyaya geldi. Konservatuvardan mezun olduktan sonra oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti. Kaan Taşener asıl çıkışını ise 2010 yapımı “Fatmagül'ün Suçu Ne?” dizisiyle yaptı. Bu dizi ardından Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırdı. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş:Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterine hayat verdi. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner şimdi ATV'de yayınlanan 'Rengarenk' adlı dizide oynadı.
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