Kaan Kazgan kimdir? Survivor 2019 adayı Kaan Kazgan nereli?
Kaan Kazgan, Survivor 2019 yarışmacı adayları arasında yerini aldı. Profesyonel Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsüdür. 17 yaşından bu yana aktif olarak yurtdışında maçlara çıkan Kaan Kazgan, aynı zamanda spor salonu işletmecisidir. Peki, Kaan Kazgan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Kaan Kazgan, 3 Ekim 1994 tarihinde Sakarya’da dünyaya gelmiştir ve İstanbul'da yaşamaktadır. Spora 9 yaşındayken kick boks ile başlamıştır. Bir süre ara verdikten sonra tekrardan MMA ile spora dönen Kazgan, daha sonra bir yıl kadar Demir Spor'da Serbest Güreş Genç Takım kaptanlığı yapmıştır.
“Ben hazırım ve kazanacağım.” sloganı ile İstanbul'dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı 24 yaşındaki Kaan Kazgan, profesyonel dövüşçü ve 7 yıldır aktif olarak maçlara çıkıyor.
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