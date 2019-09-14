Jurassic World oyuncuları kimler? İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusu
2015 yılında vizyona giren Jurassic World filmi, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Colin Trevorrow'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve bilim kurgu, aksiyon, gerilim, türü seven sinema tutkunları ekran başına kilitleyecek olan filmin oyuncu kadrosu ve konusu izleyenler tarafından ilgi görüyor. Peki, Jurassic World oyuncuları kimler? İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında detaylı bilgiler.
Beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarına gelen ABD yapımı olan Jurassic World filmi sinemasevelere keyifli anlar yaşatacak. Yeni bir dinozor türü yaratmak isteyen insanların başına gelecek olan felaketler zincirinin ele alındığı Jurassic World'te gerilim dolu anlar ekranlara yansıyacak. İşte, Jurassic World filmi hakkında merak edilenler.
JURASSİC WORLD OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Colin Trevorrow'un üstlendiği Jurassic World'un oyunuc kadrosunda Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Irrfan Khan, Vincent D'Onofrio, Nick Robinson gibi isimler yer alıyor.
John Hammond'ın başarısızlıkla sonuçlanan Jurassic Park denemesinin üzerinden tam 22 yıl geçmiştir. Nublar Adası'nda bu kez tam kapasiteyle çalışan, Hammond'ın hayal ettiği gibi bir dinozor tema parkı Jurassic World adıyla kurulmuştur. Ancak kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçen parkta müşteri sayısı günden güne azalmaktadır. Parkı işleten şirketin hedeflerini tutturabilmesi için parkta yenilikler yapılır, yeni bir dinozor türü yaratılır. Ne var ki bu yeni tür, adayı ve adadakileri felakete sürükleyebilecek sonuçlar doğuracaktır.
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