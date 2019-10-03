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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Joker filmi ne zaman vizyona girecek?

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Joker filmi ne zaman vizyona girecek?

Joker filmi ne zaman vizyona girecek sorusu, filmi merakla bekleyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Arthur Fleck isimli başarısız bir komedyenin hayatını anlatan Joker filmi, Gotham şehrinde aksiyon dolu dakikaları beyazperdeye yansıtacak. Peki, Joker filmi ne zaman vizyona girecek ? İşte, Joker filminin sinemalarda yerini alacağı gün hakkında detaylı bilgiler

Joker filminin sinemalarda yerini alacağı gün için sinemaseverlerin sorgulamaları devam ediyor. Başrollerinde Joaquin Phoenix, Robert De Niro ve Zazie Beetz'in yer alacağı Joker filminde aksiyon dolu sahneler yer alacak. Peki, Joker filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, merakla beklenen film hakkında bazı bilgiler

JOKER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Joker filmi, Türkiye'de 4 Ekim Cuma günü vizyona girecek. 55 milyon dolar harcanan filmin gişe rekorları kırması bekleniyor. İşte, Joker filmi hakkında Ömür Gedik'in dile getirdikleri;

"Yarın vizyona girecek olan Todd Phillips imzalı “Joker” yılın en çok konuşulacak, bol ödül alacak ve etkisi uzun süre devam edecek filmi.
Biraz karanlık, bol şiddet, sistem eleştirisi içeriyor, harika bir ana karaktere ve senaryoya sahip.
Joaquin Phoenix, Joker rolüyle bu yıl Oscar’ı almazsa benim de adım Ömür değil.
O kadar eminim yani.
Joker’e de 10 üzerinden 10 veriyorum. Yılın filmi budur, not alın.,

Oscar’ı göndersinler sahibi belli

Joker filmini izledikten sonra hayatta emin olduğum bir şey var artık.
Bu yıl En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ının sahibi şimdiden belli.
Sinemaseverler de Akademi de diğer filmlerdeki adaylarla boşuna uğraşmasın.
Oscar’ın sahibi o kadar net ve kesin.
Hatta heykelciği şimdiden Joaquin Phoenix’e gönderebilirler.
Tarihin en hak edilen Oscar’ı da budur, başkası değildir.
Şimdiden tebrikler Joaquin Phoenix’e.

Batman’in karanlık düşmanı, acımasız katil palyaço Joker’in doğuşunu anlatan 55 milyon dolarlık Joker, yukarıda da bahsettiğim gibi karanlık ve pek çok açıdan kışkırtıcı bir film.
Durum böyle olunca da Amerikan ordusu ve Los Angeles polisi, filmin vizyona gireceği 4 Ekim’de, yani yarınki ilk gösterimlerde olabilecek ayaklanma, yağma ve toplu katliamlara karşı önlemlerini aldığını, teyakkuzda beklediğini duyurdu.
Bu kaygıların arkasında, bir film gösterimi sırasında meydana gelmiş olan katliam yatıyor.
2012 yılında “The Dark Knight Rises” filminin Colorado’daki gece yarısı gösteriminde, psikopatın teki “I am Joker” diyerek elinde silahla sinema salonunu basmıştı.
O saldırıda 12 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.
Şimdi yine aynısının olmasından endişe ediliyor.
Ve işte tam da bu nedenle polis ve ordu, şiddeti tetikleyebileceğinden endişe edilen yeni Joker filminin gösterimlerinde herkesin uyanık olmasını, şüpheli görülen her şey ve herkesi yetkililere bildirmesini istedi.
Bu arada 52 sinema salonuna sahip olan Landmark zinciri de “Joker” filminin gösterimlerine maske, yüz boyası, kostüm ve oyuncak silahla girilmesini yasakladığını duyurdu."

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