John Carter filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
John Carter filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. John Carter: İki Dünya Arasında, Andrew Stanton tarafından yönetilmiş, Walt Disney Pictures tarafından üretilen bir 2012 Amerikan bilim kurgu fantezi filmidir. Peki, John Carter filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
John Carter, Yazar Edgar Rice Burroughs'un Barsoom serisinin ilk kitabı olan A Princess of Mars'a dayalı olarak yönetilmiştir. 2012 yapımı olan John Carter’in oyuncu kadrosunda Taylor Kitsch, Lynn Collins, Williem Dafoe gibi usta oyuncular yer alıyor.
KONUSU
Açıklanamayan biçimde Mars’a yollanan John Carter, burada kendisini gezegen sakinlerinin arasındaki dev bir ihtilafın ortasında bulur. Tarafların arasında Tars Tarkas ve güzel Prenses Dejah Thoris de vardır. Carter yok olmanın eşiğindeki bu gezegende Barsoom’ın ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle