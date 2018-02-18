Jet Sosyete'nin Yıldız'ı Tuğba Çom kimdir, kaç yaşında?

Tuğba Çom 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunudur. 2015 yılında yönetmen Erhan Makar ile evlenen oyuncu, Profesyonel kariyeri boyunca Serender, Güzel Kız, Türkan, Koyu Kırmızı, Benim İçin Üzülme ve Komedi Türkiye gibi projelerde yer almıştır. Güzel oyuncu son olarak, Jet Sosyete dizisinde "Yıldız" karakterini canlandırıyor.

YILDIZ YÜKSEL (TUĞBA ÇOM)

Yaşar ile Safiye Yüksel’in kızları Yıldız liseden zar zor mezun olmuş, üniversiteye hazırlanan ama aklı fikri asla derslerde olmayan bir genç kız. En büyük derdi kıyafet almak, güzelleşmek, modaya uymak, gezmek ve zengin bir koca bulmak. Her genç ve eli yüzü düzgün erkeğe potansiyel sevgili olarak bakan Yıldız için jet sosyete ortamı tam bir cennet.