Jet Sosyete'nin Tekin'i, Emre Taştekin kimdir?

Emre Taştekin, 1981 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Sanatçı eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuar Tiyatro Bölümü’nde bitirdikten sonra ilk oyunculuk serüvenine 2005 yılında oynadığı Cennet Mahallesi dizisi ile tatmıştır; Seksenler, Karadayı ve Son dizilerinde rol alan Emre Taştekin, Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan; kadrosunda Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt, Ayşenil Şamlıoğlu, Derya Karadaş, Çağlar Çorumlu, Enis Arıkan, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Şahin Irmak gibi bir çok ismin yer aldığı Gülse Birsel’in yazdığı Jet Sosyete dizisinde Tekin karakterine hayat verecek.

Tekin (Emre Taştekin)

JetSet AVM’deki lüks mağazalardan birinde çalışan Tekin hayatından bezmiş, bir dediği bir dediğini tutmayan patavatsız bir satış temsilcisi.

Doğum Tarihi: 1981

Boy: 169 CM

Kilo: 56

Eğitim: Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuar Tiyatro Bölümü (4 yıl)

TİYATRO

(2001 -2008 ) Tek kişilik Gösteri (Tek Kısalık Komedi)

Müjdat Gezen Tiyatrosu (2005) Aristophanes – Kuşlar ( Umutlugil)

Müjdat Gezen Tiyatrosu (2007) Kabare – Yarışmalar ( Şair )

Tiyatro Ti (2011)

Gnlev ( 2011 - …) ( Yüksek Derece )

Gnlev (2012-2015)

Kadıköy Sanat Tiyatrosu (Kast) – Pembe (2016-2017)

​SİNEMA

Saklı Hayatlar (2010) ( gazeteci ) Yönetmen : Haluk Ünal

TELEVİZYON

Eskişehir Kanal 26 ( 2001-2002) (Program Yapımcılığı )

Numberone TV (2004) (Relax Çiğne Sakinle ) (Skeç ve Tiplemeler)

Cine5 (2005-2006) Uçuk Öğretim Fakültesi (Oyuncu)

Show TV (2005) Cennet Mahallesi (Magazin Muhabiri)

‘SON’ dizisi (2012) (Yorgo’nun gençliği)

‘KARADAYI’ dizisi (2012-2013) (Vural)

Seksenler (Eyüp) (2016-2017)