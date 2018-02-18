Jet Sosyete'nin Pelin'i Hasibe Eren kimdir? Kaç yaşında?

1975 yılında Almanya'da doğan Hasibe Eren'in tam adı Hasibe Özlem Eren'dir. Aslen Kahramanmaraşlı olan sanatçı lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nde Piyasa araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü okuyarak mezun oldu.
Hasibe Eren, 1997 yılında rol aldığı Show TV'de yayınlanan Sıdıka dizisi ile tanındı. 2006 yılında senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizide Makbule rolünü oynamaya başlayarak daha da popüler oldu.
Ünlü sanatçı son olarak, Jet Sosyete dizisinde "Pelin Soner" karakterini canlandırıyor.
PELİN SONER (HASİBE EREN)
Özpamuk Tekstil’in pazarlama, sosyal medya ve halkla ilişkilerinden sorumlu Pelin sosyetik olmanın gereklilikleri, moda sektörünün, lansmanların, cemiyet hayatının hızlı temposuna yetişmek için günde 14 saat çabalayan bir emekçi.
FİLM VE DİZİLERİ
Jet Sosyete - 2018
Kara Bela Kudret'in karısı - 2015
Pazarları Hiç Sevmem Reyhan - 2012
Yalan Dünya Gülistan - 2011-2014
Yerden Yüksek Gülizar - 2010
Kıskanmak - 2009
Avrupa Yakası - 2006-2009
Yağmur Zamanı - 2004
Oyuncak Fabrikası - 2003
Kibar Ana - 2002
Canım Kocacığım - 2002
Aşk Meydan Savaşı - 2002
Şaşı Felek Çıkmazı - 2000
Sıdıka - 1997
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