Jet Sosyete'nin Ozan'ı Sarp Apak kimdir, kaç yaşında ve nerel

1981 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Sarp Apak, ilkokul ve Lise eğitimini Bursa'da tamamladı. Tiyatroya karşı çocukluktan beri ilgisi olan Sarp Apak, Dokuz Eylül Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü kazandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü 2004 yılında bitirdikten sonra, okuldan hocası Barış Erdenk’in öneri ve desteğiyle İstanbul'a gitti.

Yılmaz Erdoğan’ın da yer aldığı BKM Grubu'na dahil olan Sarp Apak, Organize İşler filminde de küçük bir rolde oynama fırsatı buldu. Yetenekli oyuncu, asıl şöhretini Avrupa Yakası'ndaki "Tanrıverdi" rolüyle yakaladı. Mahsun Kırmızıgül'ün Beyaz Melek, Güneşi Gördüm adlı filmlerinde ve Murat Saraçoğlu'nun O... Çocukları adlı filminde rol alan Sarp Apak, Gülse Birsel'in, Yalan Dünya adlı dizisinde Emir Danışman karakterini canlandırmıştır.

Başarılı oyuncu Sarp Apak son olarak Jet Sosyete dizisinde Ozan Özpamuk karakterine hayat verecek.

OZAN ÖZPAMUK (SARP APAK)

Cengiz Bey’in çapkın, neşeli, enerjik, kendini beğenmiş, sorumsuz oğlu Ozan aynı zamanda şirketin genel müdürü. Ünlü tekstil imparatoru Çıkrıkçıoğlu ailesinin büyük kızı İlayda ile nişanlı olmasına rağmen hızlı hayatına dur demeyen Ozan babası tarafından bir anda genel müdürlükten alınıp; üstelik bir de baba evindeki ergen odasına taşınmak zorunda bırakılacak.