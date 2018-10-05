Jet Sosyete’nin ne zaman başlayacağı belli oldu
Jet Sosyete’nin yeni sezon tarihi belli oldu. Haziran ayında ekran macerasına ara veren Jet Sosyete, Star Tv ekranlarından TV8’e transfer edilmişti. Peki, ikinci sezonunda kadrosuna yeni isimler dahil eden Jet Sosyete ne zaman başlayacak?
Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ve yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül’ün oturduğu Jet Sosyete, yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni karakterlerin katıldığı dizinin ikinci sezonu, ilk sezonunda olduğu gibi izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak. Jet Sosyete kahkaha dolu yeni bölümleriyle 11 Ekim'de TV8’de izleyicilerle buluşacak.
Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz gibi önemli isimlerin başrollerini paylaştığı diziden yayınlanan ilk tanıtım, yeni sezonda kahkahanın artacağının sinyallerini verdi.
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