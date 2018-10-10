Jet Sosyete’nin Kumsal’ı Yasemin Sakallıoğlu kimdir?
Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarıyla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, Jet Sosyete ekibine dahil oldu. Kumsal karakterine hayat verecek olan Yasemin Sakallıoğlu, Jet Sosyete’nin yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Jet Sosyete’nin Kumsal’ı Yasemin Sakallıoğlu kimdir?
Yasemin Sakallıoğlu, Instagram ve Youtube üzerinden yayınladığı videolarla ismini geniş kitlelere duyurdu. Bundan birkaç yıl önce annesini taklit ettiği videosuyla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, ardından Demet Akalın’ın “Türkan” şarkısını değiştirip kendi mizahıyla yorumladığı videosuyla hafızalara kazınmıştı. u popülarite sayesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yönetmeni Ayşegül Erbek tarafından keşfedildi. Yasemin Sakallıoğlu 2015 yılında başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde Lütfiye karakterine hayat verdi.
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