Jet Sosyete dizisinin Gündüz'ü Bartu Küçükçağlayan vatandaşlar tarafından araştırılan isim oldu. Dizinin yayınlanan ilk bölümünde evin ağır abisi karakteri ile dikkatleri üzerine toplayan Bartu Küçükçağlayan, dizide Gündüz ismine hayat verecek. Peki, Jet Sosyete'nin Gündüz'ü Bartu Küçükçağlayan kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

JET SOSYETE'NİN GÜNDÜZ'Ü BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?

Bartu Küçükçağlayan, 23 Nisan 1983 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a gitti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmore'lu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 arasındaYalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı. Jet Sosyete dizisinden önce ise BLU TV'nin çok ses getiren Masum isimli projesinde yer aldı.

Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.

Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü dahil birkaç ödül kazandı.

Kendisi aynı zamanda, Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada isimli grubun solistidir ve gitar çalmaktadır.