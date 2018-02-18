Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri >Jet Sosyete'nin Cengiz'i, Cengiz Bozkurt kimdir?

Jet Sosyete'nin Cengiz'i, Cengiz Bozkurt kimdir?

Jet Sosyete dizisinin en çok merak edilen ve araştırılan oyuncularından Cengiz Bozkurt, Jet Sosyete dizisinde Cengiz Özpamuk karakterini canlandıracak. Peki izleyenlerin merak ettiği Cengiz Bozkurt kimdir, kaç yaşındadır?

Hürriyet Haber
18.02.2018 - 10:55 | Son Güncelleme :

1965 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Cengiz Bozkurt, Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'ne giren Cengiz Bozkurt 1990 yılında mezun olmadan okulu bırakmıştır.

1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip okuldan ayrılan ve okuldan tanıştığı bir İngilizce öğretmeni ile evlenip İngiltere'ye yerleşen Cengiz Bozkurt,14 yılık İngiltere yaşamı boyunca işportacılık, taksi şoförlüğü, garsonluk, tezgahtarlık, mahkeme tercümanlığı gibi işlerde çalıştı. İyi derecede İngilizce bilmesi nedeniyle, Londra'da Türk derneklerinde temsilcilik yaptı.

2008 yılında Parmaklıklar Ardında adlı dizide canlandırdığı "Ekrem" rolüyle tanınan Cengiz Bozkurt, Leyla ile Mecnun dizisindeki "Erdal Bakkal" karakteriyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Cengiz Bozkurt, 2014 yılında Yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan "Pek Yakında" sinema filminde de oynamıştır.

Birçok uluslararası projede de rol alan Cengiz Bozkurt 2003 yılı itibarı ile oyunculuk hayatını İngiltere ve Türkiye arasında, eş zamanlı olarak yürütmektedir. Cengiz Bozkurt son olarak Jet Sosyete dizisinde Cengiz Özpamuk karakterine hayat verecek.

CENGİZ ÖZPAMUK (CENGİZ BOZKURT)

1980’lerde pasajlarda kaçak kot satarak başladığı ticaret hayatını Özpamuk Tekstil’i kurarak taçlandıran Cengiz Bey, annesi Zahide Hanım, ilk eşinden olan oğlu Ozan ve eski bir manken olan ikinci eşi Gizem ile Jetset Konaklarında yaşamaktadır.

Etiketler: Cengiz Bozkurt , Cengiz Bozkurt kimdir , jet sosyete , televizyon , yayın , televizyon programı
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri