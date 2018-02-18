Jet Sosyete'nin Cengiz'i, Cengiz Bozkurt kimdir?

1965 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Cengiz Bozkurt, Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'ne giren Cengiz Bozkurt 1990 yılında mezun olmadan okulu bırakmıştır.

1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip okuldan ayrılan ve okuldan tanıştığı bir İngilizce öğretmeni ile evlenip İngiltere'ye yerleşen Cengiz Bozkurt,14 yılık İngiltere yaşamı boyunca işportacılık, taksi şoförlüğü, garsonluk, tezgahtarlık, mahkeme tercümanlığı gibi işlerde çalıştı. İyi derecede İngilizce bilmesi nedeniyle, Londra'da Türk derneklerinde temsilcilik yaptı.

2008 yılında Parmaklıklar Ardında adlı dizide canlandırdığı "Ekrem" rolüyle tanınan Cengiz Bozkurt, Leyla ile Mecnun dizisindeki "Erdal Bakkal" karakteriyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Cengiz Bozkurt, 2014 yılında Yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan "Pek Yakında" sinema filminde de oynamıştır.

Birçok uluslararası projede de rol alan Cengiz Bozkurt 2003 yılı itibarı ile oyunculuk hayatını İngiltere ve Türkiye arasında, eş zamanlı olarak yürütmektedir. Cengiz Bozkurt son olarak Jet Sosyete dizisinde Cengiz Özpamuk karakterine hayat verecek.

CENGİZ ÖZPAMUK (CENGİZ BOZKURT)

1980’lerde pasajlarda kaçak kot satarak başladığı ticaret hayatını Özpamuk Tekstil’i kurarak taçlandıran Cengiz Bey, annesi Zahide Hanım, ilk eşinden olan oğlu Ozan ve eski bir manken olan ikinci eşi Gizem ile Jetset Konaklarında yaşamaktadır.