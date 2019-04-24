Jet Sosyete'nin 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Jet Sosyete'nin yeni bölümünde neler olacak?
TV8 ekranlarında yayınlanan komedi dizisi Jet Sosyete yayınlanacak yeni bölümü ile yine seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Jet Sosyete'nin 25 Nisan tarihinde ekranlara gelecek olan ve merakla beklenen 38. bölümüne ilişkin fragmanı yayınlandı. Peki, Jet Sosyete'nin yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin 38. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilişkin detaylar...
Başrollerini Gülse Birsel, Sarp Apak, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren gibi oyuncuların paylaştığı, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği,TV8'in ilgiyle takip edilen komedi dizisi Jet Sosyete 38. bölümü ile izleyenlere kahkaha tufanı yaşatacak. İşte, Jet Sosyete'nin 38. bölüm fragmanı ve merak edilenler.
JET SOSYETE'NİN 37. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Jet Sosyete dizisinin geçen hafta yayınlanan 37. bölümünde Yemekteyiz sürprizi yaşandı. Tony, İlayda, Gizem, ve Şennur organize ettikleri yemekteyiz programına katıldı. Zahide'yi ise Cengiz ve Ozan O’nu resim kursuna gitmesi için ikna ederler. Yaşar'a eskiden çalıştığı tekstil firmasında çalıştığı İrfan'dan miras kalır.
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