Jet Sosyete’nin 12. bölümünde Anneler Günü telaşı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
12.05.2018 - 17:30, Son Güncelleme:

Jet Sosyete’nin 12. bölümünde Anneler Günü telaşı

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Jet Sosyete’nin 12. bölümünde Anneler Günü telaşı

Pazar akşamları ekranlara gelen komedi dizisi Jet Sosyete bu hafta yine oldukça hareketli olacak. Jet Sosyete dizisi yayınlanan 12. bölüm fragmanlarıyla yeni bölümünde izleyicilerine oldukça keyifli anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yeni bölüme dair ipuçları veren 12. bölüm fragmanlarında Anneler Günü telaşının yaşandığı görülüyor. Peki, Jet Sosyete 12. bölüm fragmanlarında başka neler var? Jet Sosyete'nin yeni bölümünde başka neler olacak?

Her hafta pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden Jet Sosyete'nin yeni bölümünde yine izleyicileri kahkahalara boğacak konular işlenecek.  Birbirinden komik sahnelerin arka arkaya geldiği 12. bölüm fragmanları yeni bölüme dair önemli ipuçları veriyor. İşte, 13 Mayıs Pazar akşamı 12. bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan Jet Sosyete dizisinin 12. bölümüne dair fragmanlar ve kısa bir özet...

JET SOSYETE 12. BÖLÜM FRAGMANLARI

Başrollerinde Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin olduğu Jet Sosyete dizisinin yayınlanan 12. bölüm fragmanları izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Jet Sosyete'nin bu hafta pazar günü ekranlara gelecek 12. bölümünde, Gizem’in düğüne katılmama ihtimalini duyan İlayda, aralarını iyileştirmek için acil eylem planına geçecek. İlayda, Gizem’i sevdiğine inandırmak için her yolu deneyecek! Alara’nın doğum günü için özel bir şey yapmak isteyen Gündüz, tutamayacağı bir söz verecek. Hiç parası olmadığı halde Alara’ya mücevher almak isteyen Gündüz ve planları tüm siteyi karıştıracak.

Görüştükleri ortaya çıkan Talip ve Yıldız cephesinde ise sular durulmuyor. Yüksel ailesi, bir an önce Yıldız’ı istemeye gelinmesini şart koşacak. Ancak Şennur’un kolay kolay teslim olmaya niyeti olmayacak ve binbir dereden su getirecek. Ofiste Tony’nin soğuk algınlığı bahanesi ile devamlı ortadan kaybolması herkesi şüphelendiriyor. Yaşar, işi aksattığını düşündüğü Tony’nin peşine düşecek.

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

BKM yapımcılığında, yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilen bir komedi dizisi projesi olan Jet Sosyete'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan 11. bölümünde, Yıllık sağlık kontrollerinden geçen Gizem ve Zahide Hanım’ın sonuçları pek şaşırtıcı çıkıyor. 65 yaşındaki bir insanın metabolizmasına sahip olduğunu öğrenen Gizem bu beklenmedik sonuçlarla başa çıkmakta zorlanıyor. Damadını hiç sevmeyen, altıncı hissi pek kuvvetli Safiye’nin annesi Fikret’in ziyareti Yüksel ailesinde işleri karıştırıyor.

Yalıda ise hayalet paniği var! Yalıda meydana gelen açıklanamayan olaylar eski hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor. Hayalet Necmiye Hanım gerçekten İlayda’nın düğün hazırlıklarından mı rahatsız? Ozan’ın her sene hazırlamakta geciktiği rapor, ofiste yeni bir iddia konusu oluyor. Yaşar; Pelin ve Tony’le girdiği iddiayı kazanabilecek mi? Talip, Yıldız ve annesinin arasını düzeltme niyetinde. Şennur ise Talip’in bu niyetine kolay kolay teslim olacak gibi gözükmüyor.

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