Jet Sosyete'nin 10. bölümünde düğün heyecanı!

Başrollerinde Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin olduğu Jet Sosyete dizisi yayınlanan 10. bölüm fragmanları izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Birbirinden komik sahnelerin arka arkaya geldiği 10. bölüm fragmanında en dikkat çeken olay ise, Yaşar'ın tatil için İngilizce bildiği yalanını söylemesi ve Cengiz ile Gizem'in evlilik durumu hakkında ortaya çıkan gerçek oldu. İşte, 29 Nisan Pazar akşamı 10. bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan Jet Sosyete dizisinin 10. bölümüne dair fragmanlar ve kısa bir özet...

JET SOSYETE 10. BÖLÜM FRAGMANLARI

BKM yapımcılığında, yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilen bir komedi dizisi projesi olan Jet Sosyete'nin bu hafta pazar günü ekranlara gelecek 10. bölümünde, yeni kimlik kartı almak isteyen Gizem kötü bir sürpriz ile karşılaşıyor. Nüfus dairesindeki bir yanlışlık üzerine yasal olarak Cengiz Bey ile evli olmadığı keşfeden Gizem tekrar evlenmeyi kabul edecek mi? Gündüz, Alara’yı etkilemek için attığı kitap okuma yalanı içinden çıkılmaz bir sorun yumağına dönüşüyor. İlayda ise geçmek bilmeyen sırt ağrılarına çözümü, şifacı Şennur teyzede arıyor. Şennur ayağına gelen kısmet ile gözü dönüyor ve Talip ve İlayda’nın aralarını yapmaya çalışıyor.

Öte yandan, Yaşar İngiltere’de tatil hayalleri için iyi derecede İngilizce bildiğini söylemesi başını derde sokuyor. Yaşar olmayan İngilizcesi ile İngiliz tasarımcı ile anlaşmaya çalışacak. Ozan Berk’in aslında göründüğü gibi biri olmadığını Melike’ye ispatlaya bilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Jet Sosyete'nin 22 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, Tony ve Pelin’e devamlı gelen hediyeleri kıskanan Yaşar, onlar gibi Instagram fenomeni olmaya karar veriyor. Sabah yürüyüşünde düşerek kafasını çarpan Cengiz Bey’in davranışları değişiyor. Hiç olmadığı kadar eli açık, anlayışlı ve insan sevgisi ile dolu bir insana dönüşen Cengiz Bey ‘in kafa karışıklığı alışılmadık kararlar vermesine neden oluyor.

İfade uzmanı mesleğin anlamından pek haberdar olmayan Gizem ve Safiye, bu işe girmeye karar veriyor. Gündüz’ün alacaklıları fidye için Alara’yı kaçırıyor. İlayda artık Ozan ile düğün günü netleştirmeye kararlıdır. Yıldız herkesten gizli spor salonunun barında çalışmaya başlıyor. Şennur Hanım buna tepki gösteriyor. Talip ise annesi Şennur ve Yıldız’ın arasını düzeltmeye çalışıyor.