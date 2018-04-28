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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.04.2018 - 17:58, Son Güncelleme:

Jet Sosyete'nin 10. bölümünde düğün heyecanı!

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Jet Sosyete'nin 10. bölümünde düğün heyecanı!

Jet Sosyete dizisi yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla yeni bölümünde izleyicilerine oldukça keyifli anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Her hafta pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden Jet Sosyete'nin yeni bölümünde yine izleyiciye ekrana kilitleyecek konular işlenecek. Sevilen dizinin yeni bölüme dair ipuçları veren 10. bölüm 1. fragmanında Gizem ile Cengiz'in resmi kayıtlarda evli olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca Yaşar'ın İngiltere’de tatil hayalleri için iyi derecede İngilizce bildiğini söylemesi başını derde sokuyor. Yeni bölüme kısa bir süre kala 10. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Peki, Jet Sosyete 10. bölüm fragmanlarında başka neler var? Jet Sosyete'nin 10. bölümünde başka neler olacak?

Başrollerinde Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin olduğu Jet Sosyete dizisi yayınlanan 10. bölüm fragmanları izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Birbirinden komik sahnelerin arka arkaya geldiği 10. bölüm fragmanında en dikkat çeken olay ise, Yaşar'ın tatil için İngilizce bildiği yalanını söylemesi ve Cengiz ile Gizem'in evlilik durumu hakkında ortaya çıkan gerçek oldu. İşte, 29 Nisan Pazar akşamı 10. bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan Jet Sosyete dizisinin 10. bölümüne dair fragmanlar ve kısa bir özet...

JET SOSYETE 10. BÖLÜM FRAGMANLARI

BKM yapımcılığında, yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilen bir komedi dizisi projesi olan Jet Sosyete'nin bu hafta pazar günü ekranlara gelecek 10. bölümünde, yeni kimlik kartı almak isteyen Gizem kötü bir sürpriz ile karşılaşıyor. Nüfus dairesindeki bir yanlışlık üzerine yasal olarak Cengiz Bey ile evli olmadığı keşfeden Gizem tekrar evlenmeyi kabul edecek mi? Gündüz, Alara’yı etkilemek için attığı kitap okuma yalanı içinden çıkılmaz bir sorun yumağına dönüşüyor. İlayda ise geçmek bilmeyen sırt ağrılarına çözümü, şifacı Şennur teyzede arıyor. Şennur ayağına gelen kısmet ile gözü dönüyor ve Talip ve İlayda’nın aralarını yapmaya çalışıyor.

Öte yandan, Yaşar İngiltere’de tatil hayalleri için iyi derecede İngilizce bildiğini söylemesi başını derde sokuyor. Yaşar olmayan İngilizcesi ile İngiliz tasarımcı ile anlaşmaya çalışacak. Ozan Berk’in aslında göründüğü gibi biri olmadığını Melike’ye ispatlaya bilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Jet Sosyete'nin 22 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, Tony ve Pelin’e devamlı gelen hediyeleri kıskanan Yaşar, onlar gibi Instagram fenomeni olmaya karar veriyor. Sabah yürüyüşünde düşerek kafasını çarpan Cengiz Bey’in davranışları değişiyor. Hiç olmadığı kadar eli açık, anlayışlı ve insan sevgisi ile dolu bir insana dönüşen Cengiz Bey ‘in kafa karışıklığı alışılmadık kararlar vermesine neden oluyor.

İfade uzmanı mesleğin anlamından pek haberdar olmayan Gizem ve Safiye, bu işe girmeye karar veriyor. Gündüz’ün alacaklıları fidye için Alara’yı kaçırıyor. İlayda artık Ozan ile düğün günü netleştirmeye kararlıdır. Yıldız herkesten gizli spor salonunun barında çalışmaya başlıyor. Şennur Hanım buna tepki gösteriyor. Talip ise annesi Şennur ve Yıldız’ın arasını düzeltmeye çalışıyor.

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