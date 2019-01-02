Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman? Jet Sosyete bu akşam neden yok?
Jet Sosyete dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yer almayacak. Eğlenceli ve kahkaha dolu dizi Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı diziseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman? Jet Sosyete bu akşam neden yok?
Ekranların eğlenceli ve samimi dizisi Jet Sosyete bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise diziseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman? Jet Sosyete bu akşam neden yok?
Jet Sosyete dizisi bu akşam yılbaşı haftası nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya çarşamba akşamı ekranlarda olacak.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Gündüz, Alara’ya güzel bir hediye alabilmek için kuaförde çalışmaya başlar. Fakat kuaförde müşterilerle kurduğu ilişkiler Alara ile arasının açılmasına yol açar.
Safiye’nin yaptığı güzel çikolatalar, yılbaşı döneminde rağbet görür. Bunun üzerine Gizem, Melike ve Yıldız’la birlikte bu işi kurumsallaştırmak için kolları sıvarlar. Ancak denedikleri yöntemler başlarına iş açar.
İlayda ve Harry’nin iş ilişkileri giderek duygusal bir boyut kazanmaktadır. Bu duygusallık birbirlerine verdikleri yeni yıl hediyesiyle pekişir.
Safiye’nin Şennur’u hırsızlıkla suçlaması Yıldız ve Talip’in arasının açılmasına sebep olur. Bunu fırsat bilen Şennur, Kumsal ve Talip ile yılbaşı yemeği planlar ama yemek istediği gibi sonuçlanmaz.
Gizem ve Safiye’nin arasının açılmasıyla yılbaşı planları bozulur. Durumu düzeltmek için Safiye’nin harcadığı çabalar yeni yıl gecesi sonuç verecektir.
Tüm Jet Sosyete ekibi, Sertab Erener konserinde buluşarak mutlu bir yıla girerler.
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