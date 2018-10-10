Jet Sosyete oyuncuları yeni sezonda merak konusu oldu!

Jet Sosyete oyuncu kadrosu ile diziyi yakından takip eden birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Halihazırda devam eden kadrosuna Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz gibi popüler isimleri dahil eden Jet Sosyete, oyuncuları ile ilk bölümün yayınlanmasının ardından gündeme geldi. İşte, Jet Sosyete oyuncuları ve dizi hakkında merak edilen bazı bilgiler

YENİ SEZON JET SOSYETE OYUNCULARI

GÜLSE BİRSEL (GİZEM ÖZPAMUK)



11 Mart 1971 tarihinde dünyaya gelen Gülse Birsel, Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okumaya başladı. Üniversitenin ikinci yılında Aktüel dergisine muhabir olarak girdi. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu ve ABD''ye gitti. New York'ta Columbia Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı. 1996'da Türkiye'ye dönen Gülse Birsel, üç ay boyunca ATV'de kahvaltı bülteninin dış haberlerini yazdı. Ardından Esquire dergisinin yayın yönetmeni oldu. Bir yıl bu görevi sürdürdükten sonra Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğine geçti. Bu arada Bazaar Gelin ve Orange dergilerini çıkarttı. 2001 ve 2002 yıllarında Harper's Bazaar, FHM, House Beautiful ve Gezi dergilerinin yayın danışmanlığını yürüttü. ATV'de yayımlanan Avrupa Yakası adlı dizinin yazarı ve oyuncusudur. Bu dizide kendi oyunculuğunu göstermektedir. İzlenme rekorları kıran Avrupa Yakası bir çok hedef kitleye yayılmıştır. Pazar günleri Sabah gazetesinde yazmaktadır. Bir dönem G.A.G. adlı TV programının metin yazarlığı ve sunuculuğunu yapmıştır. Mart 2003'te gazete yazıları ve bazı G.A.G. metinlerinden oluşan Gayet Ciddiyim adlı kitabı yayımlandı. 2004'te Hâlâ Ciddiyim, 2005 yılında ise "Yolculuk Nereye Hemşerim?" adlı kitapları yayımlandı. Yazdığı üç kitap da Çok Satanlar arasında yer almıştır. Ayrıca "Hırsız Var" adlı sinema filminde oynamıştır. Gazeteci-televizyoncu Murat Birsel ile evlidir.

ÇAĞLAR ÇORUMLU (YAŞAR USTA)

4 Aralık 1977’de Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası öğretmen olan Çorumlu, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun olmuştur. Sahneler ile üniversite yıllarında tanışan Çorumlu, oyunculuk eğitimi alabilmek için 2000’de İstanbul’a yerleşmiştir. Aynı yıl dönemin meşhur dizisi Yedi Numara’da Yusuf karakteri ile rol alan oyuncu televizyon kariyerine adım atmıştır.

CENGİZ BOZKURT (CENGİZ ÖZPAMUK)

1965 yılında dünyaya gelen Cengiz Bozkurt, Ankara Atatürk Lisesi ve 1996 yılında Goldsmiths, University of London'dan mezun oldu. Aşk Delisi filmininin yönetmeni Mehmet Ergen'le Londra'da tanıştıktan sonra beraber çalışmaya başlamıştır. Bir çok sinema ve TV projesinde yer almıştır.

HASİBE EREN (PELİN SONER)

Hasibe Özlem Eren, 6 Haziran 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Daha sonra Edebiyat Fakültesi tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünü bitirdi.1996'da Show TV'de yayınlanan Sıdıka dizisi ile ünlendi. 1996'dan bu yana, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuk eğitim biriminde görev yapmaktadır. Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı. Ayrıca, bu filmde Ece Hakim 'e ve Azra Akın'a, Babam ve Oğlum filminde ise, Ege Tanman 'a oyuncu koçluğu yaptı. 2006'da Avrupa Yakası adlı dizide Makbule rolünü üstlendi. 2007 ve 2008'de de aynı rolü oynamaktadır.

SARP APAK (OZAN ÖZPAMUK)

Sarp Apak, 11 Kasım 1981 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir.

Beş yaşına kadar Diyarbakır'da yaşamış, daha sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınmış ve bu şehirde büyümüştür. O sıralar işletme eğitimi almayı planlayan oyuncunun tiyatro hayatı, annesi, teyzesi ve yengesinin yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü (2004) bitirdikten sonra, okuldan hocası Barış Erdenk'in desteğiyle İstanbul'a gitti. Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sergilenen "Ağır Roman adlı eserde başarılı bir oyunculuk çıkarttı. O senenin sonunda Yılmaz Erdoğan'ın da yer aldığı BKM Grubu'na dahil oldu ve Organize İşler adlı filmde küçük bir rolde oynama fırsatı buldu. Anadolu Kaplanı, En Son Babalar Duyar dizilerinde ve Doğtaş reklamlarında da rol aldı. "Sizinkiler Dünya Kaç Bucak" adlı çocuk oyununda oynadı ve bu oyunla Türkiye turnesine çıktı. BKM'nin yanında "Mutfak" adlı ufak bir sahnesi olan bir mekanda stand-up gösterileri de yapan yetenekli oyuncu, asıl şöhretini Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi rolüyle yakaladı. Daha sonra yer aldığı İşTcell reklamlarıyla da büyük beğeni topladı. Mimikleri ve hareketleri çok beğenilen Apak, Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda da "Öp Babanın Elini adlı oyunda "Emrecan rolünde oynamaktadır. Koyu Beşiktaş taraftarı olan Apak, kendi yazıp bestelediği "Aşkınla Yandım şarkısıyla birçok rock müzik dinleyicisinin listesine girmeyi başardı. Şöhret basamaklarını birer birer tırmanmasına rağmen mütevazılığını her zaman korumayı başardı.







BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN (GÜNDÜZ ŞAHİN)

1983 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Bartu Küçükçağlayan, 2001 yılında İ.Ü. Konservatuarı'nı kazanarak İstanbul'a gitti. Eğitimi sırasında, 2004'te Kent Oyuncuları topluluğunun "İnishmorelu Yüzbaşı" oyununda rol aldı. 2005-07 arasında topluluğun "Kumarbazın Seçimi" oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004'ten itibaren TV dizilerinde de rol almaya başladı. 2007-08 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğu'nun "Şeylerin Şekli" oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. "Kumarbazın Seçimi"ndeki oyunculuğuyla 4 ödül kazanan ve "Şeylerin Şekli" ile övgü toplayan Küçükçağlayan, Türkiye'de genç kuşak tiyatronun yükselen değerleri arasında gösteriliyor. Eskişehir'deyken "365/24" adlı bir müzik grubunda yer alan Küçükçağlayan, İstanbul'a geldikten sonra da müzik çalışmalarını devam ettirdi. Çalışmalarını, "365/24" ile "Bonadrag" adlı başka bir grubun birleşmesiyle kurulan "Yerden Yüksek" adlı grubun vokali olarak sürdürdü.

ECEM UZUN (ALARA ÇIKRIKÇIOĞLU)

Ecem Uzun, 17 Haziran 1992 tarihinde dünyaya geldi. Sarıyer İ.Ö.O. ve Hüseyin Kalkavan Lisesi'nden mezun oldu. 2004 yılından bu yana Cast Ajansı'na bağlı olarak çalışıyor.







DERYA KARADAŞ (SAFİYE YÜKSEL)

Derya Karadaş, 4 Mayıs 1981 tarihinde dünyaya geldi. Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Zerrin karakteriyle tanınmaktadır.Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvarında öğrenim görmüş olup, aynı yerde eğitmenlik yapmaktadır.







AYŞE NİL ŞAMLIOĞLU (ZAHİDE ÖZPAMUK)

20 Mart 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesi'ne giren sanatçı, öğrenimini yarıda bırakarak, Almanya'ya gitti ve Franfurt'ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatro ile ilgilenen Şamlıoğlu, amatör tiyatro topluluklarıyla çalışmalara katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gören Ayşe Nil Şamlıoğlu, ikinci kez eğitimini yarıda bırakarak Anadolu Ajansı'nda bir yıl süreyle çalışmasının yanında, özel bir reklam ajansında da çizimle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü mezunu olan Şamlıoğlu, 1982 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak göreve başladı. 1988 - 1989 yıllarında Haccettepe Üniversitesi'nde tiyatro dersleri veren sanatçı, bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Tunç Başaran tarafından senaryolaştırılan ve yönetilip filme alınan Kaçıklık Diploması adlı bir eser yazan Ayşe Nil Şamlıoğlu'nun, asıl tanınışı Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adları dizilerdeki rolleriyle oldu. Şehir Tiyatroları'nda ve Semaver Kumpanya gibi özel tiyatro topluluklarıyla da çalışan sanatçı, yönetmenlikle oyunculuğu bir arada yürütmektedir.







ASLI BEKİROĞLU (MELİKE ŞAHİN)

Aslı Bekiroğlu 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. 162 boyunda ve 52 kilodur. Lise eğitimini İtalyan Lisesinde tamamlayan Vine fenomeni ve dizi oyuncusu Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanmıştır. Ekranlara ilk adımını Beni Böyle Sev adlı diziyle atan güzel oyuncu son olarak Gülümse Yeter’de rol almıştır.







ŞAHİN IRMAK (TALİP)

29 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Şahin Irmak, Karayılan dizisinde "Şiro" rolüyle ve Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki çeşitli rolleri ile yıldızı parladı. Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı dizisinde "Sülo" (Süleyman) karakterini canlandırdı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı.

ENİS ARIKAN (TONGUÇ PEHLİVAN)

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola’nın sınıf arkadaşı olan Arıkan, bir çok reklam projesinde rol alan almıştır.







TUĞBA ÇOM (YILDIZ YÜKSEL)

Tuğba Çom 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunudur. 2015 yılında yönetmen Erhan Makar ile evlenen oyuncu, Profesyonel kariyeri boyunca Serender, Güzel Kız, Türkan, Koyu Kırmızı, Benim İçin Üzülme ve Komedi Türkiye gibi projelerde yer almıştır. Güzel oyuncu son olarak, Jet Sosyetedizisinde "Yıldız" karakterini canlandırıyor.







DENİZ CENGİZ (İLAYDA ÇIKRIKÇIOĞLU)

Youtube sayesinde pek çok isim en az oyuncular kadar tanınıyor, bu isimlerden biri de Deniz Cengiz. Kılavuzu Karga isimli Youtube kanalında skeç tadında videolar paylaşan Deniz Cengiz, üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nde tamamladı. Yayınladığı komik videolar ile ismini geniş bir kitleye duyuran Deniz Cengiz, aynı zamanda ListeList’in ünlü yazarlarından biridir. Video paylaşım sitelerindeki başarısının ardından oyunculuk serüvenine adım atan Deniz Cengiz 2018 yılında Gülse Birsel'in yönetmenliğini üstlendiği Jet Sosyete dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizide İlayda Çıkrıkçıoğlu karakterini canlandırıyor.







EMRE TAŞTEKİN (TEKİN)

Emre Taştekin, 1981 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Sanatçı eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuar Tiyatro Bölümü’nde bitirdikten sonra ilk oyunculuk serüvenine 2005 yılında oynadığı Cennet Mahallesi dizisi ile tatmıştır; Seksenler, Karadayı ve Son dizilerinde rol alan Emre Taştekin, Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan; kadrosunda Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt, Ayşenil Şamlıoğlu, Derya Karadaş, Çağlar Çorumlu, Enis Arıkan, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Şahin Irmak gibi bir çok ismin yer aldığı Gülse Birsel’in yazdığı Jet Sosyete dizisinde Tekin karakterine hayat verecek.

NURSENA YILMAZ (NAZLI)

Nursena Yılmaz, kendisinden 14 yaş büyük olan ablası Ayşenur Yılmaz ile birlikte çektiği Youtube videolarıyla ün kazandı. Yıllar boyunca kız kardeşi Ayşenur işe hep aynı işi yapmak istedi ancak biraz uzun sürdü. Ayşenur, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İletişim Tasarımı okuyup, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı. Nursena, Sabancı Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudu ama ablasına özendiği icin Grafik Tasarım alanında master yaptı. İkisi de şu an, birçok Türk genci gibi mesleklerini yapmıyorlar fakat beraber işlettikleri bir cafeleri ve Instagram hesapları var.

YASEMİN SAKALLIOĞLU (KUMSAL)

Yasemin Sakallıoğlu, Instagram ve Youtube üzerinden yayınladığı videolarla ismini geniş kitlelere duyurdu. Bundan birkaç yıl önce annesini taklit ettiği videosuyla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, ardından Demet Akalın’ın “Türkan” şarkısını değiştirip kendi mizahıyla yorumladığı videosuyla hafızalara kazınmıştı. u popülarite sayesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yönetmeni Ayşegül Erbek tarafından keşfedildi. Yasemin Sakallıoğlu 2015 yılında başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde Lütfiye karakterine hayat verdi.