Jet Sosyete ne zaman başlıyor? 5 farklı fragman yayınlandı!
Jet Sosyete yeni sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Puhutv isimli internet platformu üzerinden yayımlanacak olan Jet Sosyete, farklı konseptte 5 farklı fragman ile izleyici karşısına çıktı. Peki, Jet Sosyete ne zaman başlıyor? İşte, dizinin yeni sezonu hakkında kısa bir bilgi ve o fragmanlar
Üçüncü sezonunda izleyicilerinin karşısına puhutv’de çıkmaya hazırlanan Gülse Birsel imzalı sevilen komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, yeni sezon tanıtımlarına bir yenisini eklerken, yayın tarihini de açıkladı.
Sezon öncesi yayınladığı tanıtımlarla televizyon ekranlarındaki klişeleri ti’ye alan ‘Jet Sosyete’, üçüncü sezonunu 11 Ekim’de yayınlanacak yeni bölümüyle açacak.
‘Jet Sosyete’, 11 Ekim’den itibaren her hafta cuma günü yeni bölümleriyle puhutv ekranlarında olacak.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle