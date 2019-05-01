Jet Sosyete final mi yapıyor? Gülse Birsel'den açıklama geldi!
Geçtiğimiz sezon başında Star TV'den TV8'e transfer olan Jet Sosyete bu kez final kararı ile gündemde yer aldı. Dizinin başrol oyuncusu ve senaristi Gülse Birsel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Jet Sosyete'nin final iddialarına cevap verdi. İşte, Jet Sosyete final mi yapacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Jet Sosyete, final bölümüyle 2 Nisan Perşembe günü izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin final yapacağını nisan ayının ortalarında sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Gülse Birsel, bu finalin televizyon için geçerli olduğunu, dizinin, önümüzdeki günlerde açıklanacak başka bir platform üzerinden devam edeceği bilgisini paylaşmıştı.
Birsel, son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında da dizi finalinin TV8 için olacağı, başka platformlarda devam edeceği ifadelerine vurgu yaptı.
Dizi, yeni platformda 45 dakikalık bölümlerle devam edecek.
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Jet Sosyete şimdilik tatile giriyor, yeni sezonda yakında açıklayacağımız yeni adresimizde sosyetik hayatlarla hikayeye devam! 💃 O değil de Perşembe Nilüfer’li, nişanlı, ayrılmalı, evlenme teklifli bomba 39. bölüm! 💫✨🌟@jetsosyete @niluferyumlu @bkmonline (Final @tv8 için, dizi başka bir platformda sürecek.😁)
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