Jet Sosyete dizisinin Nazlı'sı Nursena Yılmaz kimdir?
Jet Sosyete dizisinde Nazlı karakterine can verecek olan Nursena Yılmaz, dikkat çeken karakter oldu. Sivil hayatında kız kardeşiyle birlikte sosyal medya videolarıyla ünlenen Nursena Yılmaz, reklam ajanslarında çalışmış ve Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Peki, Jet Sosyete'nin Nazlı'sı Nursena Yılmaz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Nursena Yılmaz, kendisinden 14 yaş büyük olan ablası Ayşenur Yılmaz ile birlikte çektiği Youtube videolarıyla ün kazandı. Yıllar boyunca kız kardeşi Ayşenur işe hep aynı işi yapmak istedi ancak biraz uzun sürdü. Ayşenur, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İletişim Tasarımı okuyup, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı. Nursena, Sabancı Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudu ama ablasına özendiği icin Grafik Tasarım alanında master yaptı. İkisi de şu an, birçok Türk genci gibi mesleklerini yapmıyorlar fakat beraber işlettikleri bir cafeleri ve Instagram hesapları var.
Nursena Yılmaz, Jet Sosyete dizisinde Nazlı karakterine can verecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle