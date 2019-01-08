Jet Sosyete dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Gülse Birsel'den açıklama!
Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok sorusunun yanıtı sevilen dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayın hayatını sürdürmeye devam eden Jet Sosyete dizisinin yayın tarihiyle ilgili, dizinin senaristi Gülse Birsel açıklamalarda bulundu. Peki, Jet Sosyete dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Ekranların izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatan dizisi Jet Sosyete'nin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı, dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dizinin senaristi Gülse Birsel konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Jet Sosyete dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
GÜLSE BİRSEL'İN AÇIKLAMASI
TV8 yapımı olan Jet Sosyete'nin senaristi Gülse Birsel, dizilerin ara vermesiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu;
“Kahkahalar ve her hafta çoğalan seyircimiz için teşekkürler. Önemli açıklama: Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!”
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