Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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28.11.2018 - 20:10, Son Güncelleme:

Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok sorusunun yanıtı diziseverler tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Yayınlanmayan yeni bölüm fragmanının ardından, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ünlü oyuncu Gülse Birsel'den konuya dair açıklama geldi. Peki, Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranların eğlence ve kahkaha dolu dizisi Jet Sosyete'nin yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının ardından diziseverler 'Jet Sosyete neden yok?', 'yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' gibi sorulara yoğunluk verdiler. Peki, Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok? İşte, Gülse Birsel'den gelen paylaşım.

Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü hakkında ünlü oyuncu Gülse Birsel bir paylaşım yaptı. Sevilen dizi yeni bölümüyle haftaya ekranlarda olacak.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaşar’ın şirket çalışanlarının tümünü dahil ederek kurduğu whatsapp grubu şirket içinde popülerlik kazanmasını ve herkesle yakınlaşmasını sağlar. Yağmur gibi yağan mesajlardan sıkılan İlayda’nın gruptan çıkması ile olaylar büyür.

Aynı salonda dans dersi almaya başlayan Kumsal ile Yıldız bu sayede tanışırlar. Talip ise bu tanışıklıktan haberdar olmadan Kumsal’la flört etmeye çalışmaktadır.

Zahide’nin en sevdiği dizi İlayda’ların yalısında çekilecektir. Zahide ve Gizem’in set ziyareti Gizem’in diziden rol kapmasıyla sonuçlanır. Safiye, fokus grup araştırmalarında C kategori ev kadınlarını temsil etmek üzere iş bulmuştur. Gizem’in dizide rolüne devam edebilmesi onun fokus grup toplantısında söyleyeceklerine bağlıdır.

Alara’nın sağlıklı yaşam adına girdiği açlık diyeti sonucunda bayılması ile onu hastaneye götürmek zorunda kalan ve kendi yerine Şennur’u fokus grup toplantısına gönderen Gizem’in dizi hayatını tehlikeye girer.

GÜLSE BİRSEL'İN PAYLAŞIMI

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