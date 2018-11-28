Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok sorusunun yanıtı diziseverler tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Yayınlanmayan yeni bölüm fragmanının ardından, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ünlü oyuncu Gülse Birsel'den konuya dair açıklama geldi. Peki, Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ekranların eğlence ve kahkaha dolu dizisi Jet Sosyete'nin yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının ardından diziseverler 'Jet Sosyete neden yok?', 'yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' gibi sorulara yoğunluk verdiler. Peki, Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok? İşte, Gülse Birsel'den gelen paylaşım.
Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü hakkında ünlü oyuncu Gülse Birsel bir paylaşım yaptı. Sevilen dizi yeni bölümüyle haftaya ekranlarda olacak.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Yaşar’ın şirket çalışanlarının tümünü dahil ederek kurduğu whatsapp grubu şirket içinde popülerlik kazanmasını ve herkesle yakınlaşmasını sağlar. Yağmur gibi yağan mesajlardan sıkılan İlayda’nın gruptan çıkması ile olaylar büyür.
Aynı salonda dans dersi almaya başlayan Kumsal ile Yıldız bu sayede tanışırlar. Talip ise bu tanışıklıktan haberdar olmadan Kumsal’la flört etmeye çalışmaktadır.
Zahide’nin en sevdiği dizi İlayda’ların yalısında çekilecektir. Zahide ve Gizem’in set ziyareti Gizem’in diziden rol kapmasıyla sonuçlanır. Safiye, fokus grup araştırmalarında C kategori ev kadınlarını temsil etmek üzere iş bulmuştur. Gizem’in dizide rolüne devam edebilmesi onun fokus grup toplantısında söyleyeceklerine bağlıdır.
Alara’nın sağlıklı yaşam adına girdiği açlık diyeti sonucunda bayılması ile onu hastaneye götürmek zorunda kalan ve kendi yerine Şennur’u fokus grup toplantısına gönderen Gizem’in dizi hayatını tehlikeye girer.
GÜLSE BİRSEL'İN PAYLAŞIMI
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Bu hafta yeni bölüm yok, ama en komik sahnelerle yine karşınızda olacağız. Siz Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını rahat rahat seyredin, biz de bir nefes arası verelim dedik. Yav bırak, maç olunca onu seyrediyorsunuz, biliyorum! Biz setteyiz, haftaya bomba yeni bölümle yine beraberiz!✨💫 @jetsosyete
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