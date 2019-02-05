Jet Sosyete bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından diziseverler yeni bölüm araştırmalarına başladı. Her hafta çarşamba akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete dizisi bu hafta kanal tarafından yayın akışında çıkartıldı. Peki, Jet Sosyete bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü hakkında tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Her hafta izleyicilerine kahkaha tufanı yaşatan Jet Sosyete dizisinin bu hafta yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Jet Sosyete bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Jet Sosyete dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Dizinin yeni bölümünün 13 Şubat Çarşamba akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
İlayda, Ozan’a Murat Boz’la birlikte olduğunu söyler. Ozan buna ikna olmayarak bu durumun peşine düşer ve Murat Boz’un, İlayda’ya son derece ilgili ve şefkatli olduğunu görür. Ancak her şeye rağmen İlayda, oynadığı oyunun ortaya çıkmasına engel olamayacaktır.
Alara, bir arkadaşının düğününe Gündüz’le birlikte gitmek ister. Gündüz, bu durumun ilişkide başka bir boyuta geçilmesi anlamına geleceğini düşünerek düğüne gitmeme yollarını arar. Bunun üzerine Alara, eski bir arkadaşı ile gitmeye karar verir ama bu durum da Gündüz’ün kıskançlık krizleri geçirmesine yol açar.
Kumsal, Talip’in davranışlarının sebebinin ona yapılan bir büyü olduğunu düşünür. Şennur da Kumsal’ın öyle sanmasını istediği için bu fikrini destekler fakat pişman olur.
Ofistekiler bu senenin yeni ilkbahar koleksiyonunu hazırlamaya başlar ve Cengiz’in renk körü olduğunu fark ederler. Bu gerçeği İlayda’ ların şirketiyle anlaşma yapana kadar hem İlayda’dan hem de üzülmesin diye Cengiz’in kendisinden saklamaya çalışırlar.
Gizem, “Gizem’li Günler”in çekimlerine tam gaz devam eder fakat reytingleri arttırmak ve programı Şennur’a kaptırmamak için bir şeyler yapmak zorundadır. Safiye’yle planlar yaparlar. Gündüz ve Yıldız da yardım eder ama sonunda her şey ortaya çıkar.
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